Immer die Bedürfnisse der Unternehmen im Blick

An der Spitze der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Ahlen steht in wenigen Monaten ein Wechsel bevor: Geschäftsführer Jörg Hakenesch wird das Unternehmen zum 31. Mai 2022 verlassen, wie die WFG am Dienstag mitteilte.

AhlenHakenesch übernimmt am 1. Juni als Hauptgeschäftsführer die Leitung der chip GmbH, eine gemeinsame Gesellschaft der Städte Bochum, Hattingen, Herne und Witten und der IHK Mittleres Ruhrgebiet sowie des Fördervereins Technologietransfer Bochum e.V..

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hat die Gremien der WFG mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung sowie die Politik bereits über die Entwicklung informiert. Er bedauert die Entscheidung Hakeneschs ausdrücklich: „Herr Hakenesch hat als Geschäftsführer unserer Wirtschaftsförderung in den vergangenen sieben Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes maßgeblich geprägt.“

Bürgermeister bedauert Weggang

Berger nennt insbesondere die Erweiterung des Natur- und Gewerbeparks Olfetal sowie die Entwicklung von Brachflächen, an der Hakenesch maßgeblich beteiligt war, aber auch die Neuausrichtung traditioneller Veranstaltungen wie der „Ahlener Woche“ oder der Verleihung des Wirtschaftspreises der Stadt Ahlen. Bei maßgeblichen Unternehmenserweiterungen vor Ort wie von LR Health & Beauty Systems und der Leifeld Metall Spinning AG am Vatheuershof hätten Hakenesch und sein Team wichtige Unterstützungsarbeit geleistet. „Wir verlieren mit Herrn Hakenesch einen Wirtschaftsförderer, der die Bedürfnisse der Unternehmen und Gewerbetreibenden immer im Blick hatte“, lobt Berger. Für ihre Arbeit sind Hakenesch und die WFG mehrfach ausgezeichnet worden – unter anderem als „Kommune des Jahres“ beim „Großen Preis des Mittelstandes 2019“ sowie mit dem ersten Preis beim Award für innovative Wirtschaftsförderungen in Deutschland.

„ »Ich schaue auf eine schöne Zeit in Ahlen zurück.« “ Jörg Hakenesch

Hakenesch hatte die Geschäftsführung der WFG im Mai 2014 übernommen. Den anstehenden Weggang aus Ahlen blickt der 50-jährige Diplom-Ökonom mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: „Ich schaue auf eine schöne Zeit in Ahlen zurück, bei der ich mit einem tollen Team zusammenarbeiten durfte. Gleichzeitig freue ich mich auf eine neue Aufgabe, bei der ich an meine Erfahrungen, die ich in Ahlen unter anderem mit der Leitung der EGA Entwicklungsgesellschaft machen durfte, anknüpfen kann.“ Die chip GmbH betreibt zwei Technologiezentren in Bochum und Hattingen. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und unterstützt die Umsetzung von innovativen Ideen in erfolgreiche Unternehmensgründungen.