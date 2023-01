Immer im Kontakt mit Bürgern

Drei in Ahlen bekannte Gesichter verabschieden sich jetzt aus dem Rathaus und gehen in den wohlverdienten Ruhestand.

Drei bei der Stadt Ahlen lang gediente Beschäftigte, die aufgrund ihrer Aufgaben vielen Bürgerinnen und Bürgern auch persönlich bekannt waren, hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger im Rahmen einer kleinen Feierstunde aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

„Am meisten hat mir Spaß gemacht, Menschen zu begegnen, sie kennenzulernen und auf dem für sie bedeutenden Weg begleiten zu dürfen“, so Standesbeamtin Mathilde Westhues. Keine Traurede sei gleich gewesen, alle habe sie individuell erstellt.

Eheschließungen und Sterbefälle

Am 1. Februar 1981 hatte Mathilde Westhues ihre Tätigkeit bei der Stadt Ahlen begonnen. Über die Stationen Bauordnung, Rentenstelle und Stadtkasse kam sie schließlich im November 2009 zum Standesamt, wo sie zunächst die Sterbefälle bearbeitete. Im März 2015 hatte sie dann ihre erste Trauung – zum Schluss waren es 857 Brautpaare, denen sie „den schönsten Tag ihres Lebens“ bereitete.

„Denken Sie daran, das was Sie jetzt sagen, zählt.“ Diesen Satz hat Standesbeamter Ralf Feldmann bei verunsicherten Paaren auch schon sagen müssen. Aber die meisten der etwa 3000 von ihm getrauten Paare waren von Anfang mit festem Willen in den Hafen der Ehe eingelaufen. 1991 begann Ralf Feldmann bei der Stadt Ahlen. Erst im Sozialamt, später dann ab Oktober 1997 im Standesamt. „Er war unser Auslandsspezialist, wenn es Probleme mit Unterlagen anderer Länder gab, dann setzte er sich umgehend ein und fand immer eine Lösung“, so Mathilde Westhues über ihren Kollegen. „Sie waren die Gesichter des Standesamts und viele unserer Bürger werden Sie in guter Erinnerung behalten“, weiß auch Bürgermeister Berger um die Beliebtheit seiner früheren Beschäftigten.

Kurioses im Fundbüro

Ebenso in den Ruhestand verabschiedete sich Anke Niedenführ. Angefangen hat sie im April 2009 im Außendienst des Ordnungsamts. Es wurden immer mehr Aufgaben, bis sie dann im Mai 2012 die Aufgaben des Fundbüros in Vollzeit übernahm. Viele kuriose Sache wurden während ihrer Tätigkeit gefunden und gemeldet. Das reichte von etlichen Vögeln und sogar einer Ziege bis zu einem Fund von Bargeld im mehrstelligen Bereich. Anke Niedenführ freut sich auf die neue Freizeit, in der sie viel Zeit mit ihrem Enkelkind verbringen möchte.

Bürgermeister Dr. Alexander bedankte sich bei den Neu-Ruheständlern für ihr Engagement zum Wohle der Stadt Ahlen. Personalratsvorsitzender Jörg Adomat gab noch einen Tipp mit auf den Weg: „Genießt nun die freie Zeit mit Familie und macht alles, was Spaß macht, denn das hält jung.“ Für ihre langjährige Mitarbeit dankte den ausgeschiedenen Beschäftigten ebenfalls Personalleiterin Michaela Hewel.