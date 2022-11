Immer mehr Wohnungsnot auch in Ahlen

Fehlende bezahlbare Wohnung sind schon lange ein Thema. Aber jetzt wird‘s auch in Ahlen richtig ernst, sagen Forum gegen Armut und Caritas. Sie verweisen Klienten schon auf andere Städte.

Sie befürchten steigende Obdachlosigkeit in Ahlen (v.l.): Christian Raulf, Hermann Wetterkamp (beide Caritasverband) und Sebastian Richter (Forum gegen Armut)

Die Caritas Sozialberatung und das Forum gegen Armut schlagen Alarm. „In Ahlen gibt es derzeit keine freien Wohnungen mehr, weder für Einzelpersonen noch für Familien“, sagt Fachdienstleiter Hermann Wetterkamp. Junge Männer mit psychischen Erkrankungen, gerade aus dem Rochus-Hospital Telgte entlassen, müssten aus Not vor Obdachlosigkeit im Übergangswohnheim Dolberg untergebracht werden. Hier stünde ein Zimmer für vier Personen mit Doppelbetten zur Verfügung. Allerdings müsste es am nächsten Tag um 7 Uhr geräumt werden, um eventuell später am Abend wieder bezogen werden zu können.