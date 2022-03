Immerhin 15 Proben im vergangenen Jahr

Wie umgehen mit den Tücken der Coronapandemie? Das war eine der Fragen bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Concordia am Donnerstagabend in der Marienbegegnungsstätte. Denn erst vor einer Woche wurden die Proben wieder aufgenommen und Auftritte unterliegen einem großen Unsicherheitsfaktor.

Aufgrund der aktuellen Situation war die Jahreshauptversammlung nicht so gut besucht wie üblich, mit 32 Sängern aber beschlussfähig. Die stimmten zu Ehren ihres Chorbruders Willi Appelhoff zu seinem 90. Geburtstags einen vierstimmigen Geburtstagsgruß an.

In seinem Jahresrückblick war der Vorsitzende Franz-Josef Börste froh, dass im Oktober zumindest das Stiftungsfest als eine der wenigen Aktivitäten hatte stattfinden können. Sein Blick in die Zukunft war von Unsicherheit bestimmt: „Ein weltliches Konzert zu proben, bietet sich nicht an. Wer will das Risiko eingehen?“

Der Vorsitzende Franz-Josef Börste gratulierte den neugewählten Vorstandsmitgliedern Franz-Bernd Kleineevers, Theodor Recker, Dieter Knaup, Leonhard Hagen, Hermann Neuhaus und Rudi Berkemeier Foto: Ralf Steinhorst

Dirigent Wilfried Thorwesten, der den Chor jetzt schon 25 Jahre musikalisch anführt, zeigte sich ob dieser langen Zeit überrascht: „Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.“ Er versprach, so lange weiterzumachen, wie es geht. Auch er ging auf die Pandemielage ein, zeigte sich aber ehrgeizig: „Wir proben weiter!“

2021 hatten 15 Proben stattfinden können. Deshalb zeichnete der Chor wieder seine zuverlässigsten Mitglieder mit dem Titel „Sänger des Jahres“ aus. Bei allen Proben anwesend waren Rudi Berkemeier, Franz-Josef Börste, Heinz Löseke, Josef Lücke, Hermann Neuhaus und Peter Schmies. Hermann Neuhaus bekam den Pokal überreicht, weil er schon in den vergangenen drei Jahren zu den Sängern des Jahres gehört hatte.

Bei den Wahlen zum Vorstand musste ein neuer stellvertretender Vorsitzender gefunden werden, da Franz Kimmeyer sein Amt vorzeitig niedergelegt hatte. Mit Franz-Bernd Kleineevers wurde ein Nachfolger gefunden. Im erweiterten Vorstand wurden die Notenwarte Hans Hapke, Wolfgang Hamann, Dieter Knaup und Hermann Neuhaus wiedergewählt.

Beisitzer erster Tenor bleibt Theodor Recker, Beisitzer zweiter Bass Josef Lücke. Das Archiv betreut weiter Leonhard Hagen, die Anwesenheitsliste Rudi Berkemeier und die Homepage Edward Fox. Weiterhin vom Vorstand zum Datenschutzbeauftragten bestellt wurde Willibald Hartleif.