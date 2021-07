Impfmobil wurde schon erwartet

Auf gute Resonanz stieß die Sonderimpfaktion von Dr. Heinrich Untiedt am Samstag. Der Allgemeinmediziner und sein Praxisteam steuerten mit dem zum Impfmobil umfunktionierten Bus von Apotheker Matthias Bußmann drei Stationen im Stadtgebiet an.

Die Corona-Impfungen sollen vorangetrieben werden. Näher zu den Menschen sollen sie kommen und vor allem unkompliziert ohne Termin. Der Ahlener Allgemeinmediziner Dr. Heinrich Untiedt hat darum mit seinem Praxisteam am Samstag eine Impfaktion an drei Stellen in der Stadt durchgeführt.

Bus umfunktioniert zum Impfmobil

Früher Testmobil, jetzt Impfmobil – der Umbau des Kleinbusses von Apotheker Matthias Bußmann steht für den Strategiewechsel. Stefan Baukmann auch: Er betreute bisher die Testzentren, dieses Mal organisierte er die Impfungen mit. Die Idee, im Kleiwellenfeld, auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz und am Gebrüder-Kerkmann-Platz an einem Tag hintereinander impfen zu lassen, kam dem Praxisteam vor drei Wochen. Die Anfrage zur Nutzung des Kleinbusses von Matthias Bußmann beschied dieser spontan positiv: „Der Bus wurde ja nicht mehr eingesetzt und stand sowieso nur rum.“ „Für uns war das ideal“, dankte Dr. Heinrich Untiedt.

Schlange standen die Impfwilligen auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. Foto: Ralf Steinhorst

Der Bus wurde kurz baulich angepasst, ein zusätzlicher Stuhl rein, ein Tisch raus, der Internet-Router aufgerüstet. Die Kühlung der Impfstoffe von Biontech sowie Johnson und Johnson erfolgte mithilfe von Styroporboxen. Bei den jeweiligen Ortswechseln wurde die Praxis angesteuert und aufgefüllt. 250 Dosen Biontech und hundert Dosen Johnson & Johnson standen zur Verfügung.

„ »Die Menschen finden die Option gut und sind dankbar.« “ Alina Gossen

Allein 70 Impfungen wurden im Kleiwellenfeld ge­genüber dem „Kaufland“ vorgenommen, schon vor Eintreffen des Impfmobils hatte sich eine Schlange gebildet. „Das war der Hammer“, empfand es Lisa Baukmann, zuständig für das Einlesen der Krankenversichertenkarten. 70 Impflinge wurden es dort, drei mussten auf die zweite Station am Rosenbaum-Platz verwiesen werden, um dort pünktlich beginnen zu können. Sie nahmen es mit guter Laune hin. „Die Menschen finden die Option gut und sind dankbar“, hat Alina Gossen aus dem Praxisteam schnell festgestellt. Sie war sofort bereit, ihren freien Samstag für die Aktion zu opfern.

Brigitte Müller will sich impfen lassen. Astrid Szemandera und Lisa Baukmann nehmen ihre Daten auf. Foto: Ralf Steinhorst

Eine Schlange bildete sich zunächst auch auf dem Kirmesplatz. „Ich nehme Johnson & Johnson, da brauche ich nur einmal zu kommen“, war für Francisco Banjas wichtig, der im September einen Urlaub plant. Aus den Medien habe er erfahren, es sei besser, sich impfen zu lassen, erklärt ein weiterer Impfling, der namentlich nicht genannt werden will. Biontech sei seine Wahl, die erste Spritze habe er schon beim medizinischen Dienst erhalten. Biontech bekam auch Brigitte Müller, die erste Spritze hatte sie mit Astrazeneca bekommen, die Kreuzimpfung sollte es also sein: „Beim Hausarzt hätte ich auf den Termin warten müssen, das war jetzt eine Spontanentscheidung.“

Digitales Impfzertifikat wird nachgeliefert

„Ich bin mit der Resonanz ganz zufrieden“, zog Dr. Heinrich Untiedt am Nachmittag eine erste Bilanz. 40 Prozent Erstimpfungen, 60 Prozent Zweitimpfungen seien es gewesen. Die Zweitimpfungen seien wichtig bei den mRNA-Vakzinen, um den vollen Impfschutz zu gewährleisten. In seiner Praxis hatte Untiedt schon über 2500 Erstimpfungen vorgenommen.

Das digitale Impfzertifikat konnte wegen einer bundesweiten Datenpanne allerdings am Samstag noch nicht ausgestellt werden. Das Team hofft, dass das System Anfang der Woche wieder freigeschaltet wird, dann bekommen es die Impflinge, die es gerne hätten, nachträglich per Boten nach Hause geschickt.