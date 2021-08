In Bagamoyo trägt kaum jemand Maske

Größere Baumaßnahmen standen diesmal nicht an. Zu tun gab es trotzdem wieder mehr als genug für Helga Rohden bei ihrem Besuch an der Partnerschule im tansanischen Bagamoyo.

Etwas aufgeregter als sonst sei sie schon gewesen, gibt Helga Rohden zu. Aber die Sehnsucht nach Afrika, vor allem nach „ihren“ Kindern in Bagamoyo, war stärker als die Sorge, was passieren könnte. Mit vollständigem Impfschutz und dem vorgeschriebenen negativen PCR-Test flog die ehemalige Leiterin der Marienschule Ahlen also Ende Juni nach Tansania. Mehr als anderthalb Jahre lag ihr letzter Besuch zurück. Höchste Zeit, fand sie, mal wieder an der Partnerschule nach dem Rechten zu sehen, wenngleich sie auch in der Zwischenzeit mit dem Leiter der Mwambao Primary School, Mohamed Bangu, und dessen Vorgänger Jumanne Mwegeo regelmäßig in Kontakt gestanden hatte. Von ihnen wusste Helga Rohden: „Auf mich wartet eine lange To-do-Liste.“ Die Punkte darauf nach Priorität zu sortieren, war dann nach ihrer Ankunft die erste Aufgabe, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.