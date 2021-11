In die Gesellschaft hineinwirken

Seit August gibt es zwei neue Auszubildende in der Verwaltung bei Innosozial. „Mit Marie Polzin und Mohamad Khourshid haben wir ganz fähige, motivierte und engagierte Mitarbeiter bekommen“, lautet die freudige Aussage von Christel Brückner, der Verwaltungsleitung.

Und auch Dietmar Zöller als Geschäftsführer ist sehr zufrieden mit den jungen Menschen. „Es gab sehr viele Bewerbungen und die Auswahl fiel uns nicht leicht, doch nach den ersten Wochen können wir schon sagen, dass wir nichts bereut haben“, so Dietmar Zöller.

Kaufleute für Büromanagement

Stefanie Cicek und Franziska Wild sind den beiden „Neuen“ während ihrer Ausbildung zur Kauffrau beziehungsweise zum Kaufmann für Büromanagement zur Seite gestellt. Auf die Frage, „Warum habt ihr euch bei Innosozial beworben?“ antwortet Marie Polzin: „Bei Deichmann, wo ich als Einzelhandelskauffrau und stellvertretende Filialleitung gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit im Büro mehr Spaß macht als nur der Verkauf.“ Und da Innosozial ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit vielfältigen Angeboten sei, könne sie hier beides miteinander verbinden: „Die Arbeit im Büro und den Kontakt zu den Menschen.“

Kollegiales Arbeitsklima

„Es ist die Berufsperspektive in Bezug auf die Unternehmensphilosophie, die mit innovativen und sich weiterentwickelnden Angeboten in die Gesellschaft positiv hineinwirken möchte – das hat mich besonders angesprochen und mich zur Bewerbung motiviert“, sagt Mohamad Khourshid. Das angenehme und kollegiale Arbeitsklima habe bei beiden die Erwartungen mehr als erfüllt. „Dadurch macht selbst am Montag die Arbeit Spaß. . .“, lacht Marie Polzin.

Weitere Informationen zur Innosozial gibt es auf der Homepage.