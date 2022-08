Indische Klänge treffen Jazz

„

The Tapi-Project“ ist eine Folkband aus Surat in Indien, deren Musik eine Mischung aus alter Tradition, indischen Klängen und zeitgenössischer Musik darstellt. Am kommenden Freitag (19. August) tritt diese einzigartige Band in Rahmen des Kultursommers der Schuhfabrik auf. Beginn des Konzerts ist wie gewohnt um 20 Uhr.

„The Tapi Project“ bewegt sich laut Ankündigung in einem poetischen Fluss und glaubt, dass Musik eine Erweiterung dessen ist, was und wer wir wirklich sind.

Folk, Trip-Hop, Jazz

Die Band experimentiert mit ganz unterschiedlichen Musikgenres wie Folk, Trip-Hop, Jazz, Ambient-Texturen und verwendet Folk-Instrumente als wesentlichen Bestandteil. „The Tapi-Project“ waren bereits auf Tour in Indien und sind auf vielen internationalen Bühnen aufgetreten, bevor die Coronapandemie ihnen eine Zwangspause verordnete. Sie erzielten bereits große Aufmerksamkeit durch die Berichterstattung in internationalen Medien und Fachpublikationen.

„The Tapi-Project“ ist in erster Linie eine Zusammenarbeit zwischen Yogendra Saniyawala (Musik, Texte, verschiedene Instrumente), Swati Minaxi (Sängerin), die sich durch ihren ausgeprägten Gesangsstil und ihre große Bandbreite auszeichnet, und Gaurav Kapadia (Tontechniker und verschiedene Instrumente), ein begeisterter Leser, Musiker und Fotograf.

Kraftvolle und sinnliche Stimme

Ihre Musik ist wie ein gewebter Stoff, organisch gewachsen. Durch Swatis kraftvolle und sinnliche Stimme werden die Texte lebendig, verschlucken das Publikum in einem Meer von Emotionen, singen Geschichten über Flüsse, beengtes Leben, verlorene Werte und im Wesentlichen über die universelle Suche nach dem eigenen Selbst.

„The Tapi-Project“ spiegelt das zeitgenössische Indien und seine neuen Götter und Dämonen wider: Stadtleben, Geld, verlorene Wurzeln, Entfremdung und Ähnliches und die Herausforderungen, denen sich der einfache Mensch in einer modernen Welt gegenübersieht.

Das Open-Air-Konzert findet auf der Terrassenbühne der Schuhfabrik statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Schuhfabrik. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt.

Karten sind für fünf Euro ohne weitere Gebühren in der Kneipe der Schuhfabrik an der Königstraße bis Freitag oder online über events.schuhfabrik-ahlen.de bis Mittwoch vor der Veranstaltung erhältlich. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse und weitere Infos online.