Informativer Rundgang durchs Ahlener Zechenleben

Die Ahlener Ex-Stadtprinzen unternahmen jetzt eine kleine Reise in die Bergbau-Geschichte. Wenn sie sich das nächste Mal treffen, läuten sie schon die neue Session ein.

Bei ihrem letzten Treffen vor dem Start in die neue Session am Elften im Elften beschäftigten sich die ehemaligen Stadtprinzen mit einem wichtigen Teil der Ahlener Stadtgeschichte. Zunächst wurde jetzt der Jupp-Foto-Club besucht, wo Walter König die Geschichte und Bedeutung der Foto-Sammlung erläuterte. Zusammen mit Bernd Weiner, Jörg Brehme und Georg Heimann führte Walter König, der Bergbau studiert hat und mit Diplom abschloss, durch die Ausstellung.

Fahrzeuge als Wertanlagen

Vom Glückaufplatz ging es zu Fuß oder mit dem Rad dann zur Zeche. Ein Beispiel für die Weiternutzung der Gebäude ist dort das Unternehmen „Edo Competition“, wo nicht nur Sportwagen aufgemotzt und veredelt werden. „Wir bearbeiten auch normale Pkw“, versicherte Geschäftsführer Edo Karabegovic.

Bewunderung rief bei den früherer Tollitäten ein italienischer Sportwagen hervor, von dem nur 16 Exemplare gebaut wurde. Die Nummer eins steht in Ahlen. „Solche Fahrzeuge sind Wertanlagen“, erklärte Edo Karabegovic.

Beim Jupp-Foto-Club erfuhren die Ex-Prinzen viel über die Sammlung. Foto: Reinhard Baldauf

Dann ging es weiter zum Bergbau-Traditionsverein, wo es ein Abendessen gab. Manfred Gall und Detlef Assmann führten die Ex-Tollitäten durch die Räume. „Das ist beeindruckend“, meinte Winfried Brüggemann. Zur Arbeit der Grubenwehr bemerkte „Mocca“ Leifeld: „Diese schwere, verantwortungsvolle Arbeit hätte sich nicht machen wollen.“

Abschluss beim Bergbau-Traditionsverein Foto: Reinhard Baldauf

Die amtierende Tollität Philip Rings gab eine Runde Grappa aus und Raphael Fischer verteilte ausführliche Informationen über den Bergbau in Ahlen. Zusätzlich bekam jeder eine Stirnleuchte.

Am 11. November wird der närrische Hahn geweckt, am 12. November (Samstag) wird der amtierende Stadtprinz verabschiedet sowie die neue Tollität gewählt und in der Stadthalle inthronisiert.