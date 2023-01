Infostand für Nachbarschaft

Zum Infostand lädt das Stadtteilbüro am 25. Januar ab 15.30 Uhr ein.

Das Stadtteilbüro Süd/Ost startet seine nachbarschaftlichen Aktivitäten am Mittwoch (25. Januar) in der Siedlung Am Stockpiper/Amselweg.

Ab 15.30 Uhr wird in der Nähe der alten Spielplatzfläche ein Infostand aufgebaut, an dem sich alle Interessierten austauschen und die Probleme vor Ort benennen können.

Das Thema Sauberkeit im Umfeld, Spielplatznutzungen und Raserei werden dann die vorrangigen Gesprächsthemen sein.