Innovative Produkte sichern Erfolge

Das Jahr 1923 ist ein Krisenjahr. In Deutschland wütet ein politisches und wirtschaftliches Durcheinander. Im selben Jahr wird am Güterbahnhof in Ahlen ein Stück Metallgeschichte geschrieben. Am 21. Februar 1923 gründeten der Kaufmann Josef Renner und die Mitgesellschafter Stefan Ortheiler und Stefan Schwarte die Westfälische Metallwerke GmbH am Ostberg.