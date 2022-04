Intensive Vorbereitung aufs große Konzert

Das Blasorchester verbrachte das erste Aprilwochenende als intensives Probenwochenende in der Jugendherberge am Möhnesee. An drei Tagen wurde zunächst in Kleingruppen für das anstehende Konzert in der Stadthalle am 21. Mai gearbeitet. Hierbei erhielten die einzelnen Bläsergruppen Unterstützung von verschiedenen Gastdozenten. Zur Stückauswahl gehören beispielsweise „Fate of the Gods“ von Steven Reineke, „Second Suite for Military Band“ von Gustav Holst und „The Sound of Silence“ von Paul Simon. Die Filmmusik von James Bond oder die Katherinenpolka machen das Programm abwechslungsreich.

Kleingruppenarbeit und Gesamtproben

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit wurden immer wieder in den Gesamtproben zusammengeführt, so dass sich die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Norbert Hennenberg gewappnet fühlen für ihren ersten und lang ersehnten Auftritt vor einem großen Publikum seit zwei Jahren.

Das Konzert am 21. Mai beginnt um 19 Uhr. Neben dem Blasorchester treten zudem das Jugendblasorchester und das Vororchester des Vereins auf. Das Jugendblasorchester hat sich mit seinem Dirigenten Markus Berning bereits Ende März zu einem intensiven Probentag im Probenraum in der Alten Schule getroffen. Anfang Mai wird es sich dort zu einem weiteren Probentag zusammenfinden.

Das Vororchester wurde erst in der Coronazeit ins Leben gerufen. Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, die Übergänge zwischen den einzelnen Orchestern besonders in den Blick zu nehmen. In diesem Vororchester wurden die Jugendlichen zusammengeführt, die aus der Bläser-AG kommen und vor dem Übergang in das Jugendblasorchester stehen. So können sie in der Gruppe an das Repertoire des Jugendblasorchesters langsam herangeführt werden. Die Probenarbeit des Vororchesters hat Norbert Hennenberg übernommen, der auch die Leitung der Bläser-AGs innehat. Die Bläser-AGs sind eine Gemeinschaftsaktion des Musikverein Vorhelm mit der Schule für Musik.

Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenvorverkauf für das Konzert ist gestartet. Vorverkaufsstellen sind das Lädchen am Pilz, Restaurant Spitthöver in Enniger, Uhren Herweg und die Stadthalle in Ahlen. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder.