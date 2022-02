Interesse an Psychologie und Sonderpädagogik

Schlange stehen für die Psychologie. Beim Berufsinformationstag am Gymnasium St. Michael waren die Neigungen offensichtlich. Und das Interesse an einer Offiziers-Laufbahn gering.

Psychologie Sonderpädagogik, Jura und Soziologie – das waren am Samstagvormittag beim Berufsinformationstag am Bischöflichen Gymnasium St. Michael die begehrtesten Fächer. Nach coronabedingter Unterbrechung 2021 hatte der Ehemaligenverein in Verbindung mit der Schule wieder zu einem Orientierungstag eingeladen, zu dem Schulleiterin Dr. Susanne Terveer in der Aula Schüler der Einführungsphase (EF) und der Qualifikationsphase Q1 und Q2 begrüßte. „Wir sind froh über die jetzt beschlossenen Lockerungen“, stellte Terveer fest, die sich den Ehemaligen als neue Direktorin vorstellte und ihr Grußwort zugleich nutzte, um für den Lehrberuf zu werben.

Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge nutzten den Berufsinformationstag am Bischöflichen Gymnasium. Foto: Dierk Hartleb

Die Werbetrommel für Sonderpädagogik und das Lehramt an Grundschulen rührte auch Dirk Otte anschließend in seiner Gruppe, was zumindest bei zwei Teilnehmerinnen auf fruchtbaren Boden fiel, die anschließend erklärten, eines der beiden Fächer studieren zu wollen. Dr. Atik Abraham konnte sich für den Interessenten in der ersten Beratungsrunde ausgiebig Zeit nehmen, um ihn über das Medizinstudium aufzuklären. Auch Dr. Tanja Pollmüller, bekannt aus dem TV als „Doc Polly“, konnte sich für ihre ehemalige Schülerpraktikantin viel Zeit nehmen, um sie über das Tiermedizinstudium aufzuklären. Während bei Psychologin Dr. Marianne Fleuter die Interessentinnen in der ersten Beratungsrunde Schlange standen, waren Fabian Recker und Dominik Fischer, die sich als Offiziere vorstellten, weniger gefragt. Recker hatte zu Anschauungszwecken eine Schutzweste mitgebracht. Erfahrungsgemäß komme die Bundeswehr ins Spiel, wenn es mit dem Studienwunsch nicht auf Anhieb klappe, meinte Fischer, der in Hamburg Erziehungs- und Bildungswissenschaft studiert. Auch das Thema Konfliktforschung, das Verena Muckermann vertrat, weckte Interesse.

Hauptmann Fabian Recker (l.) und Leutnant Dominik Fischer demonstrierten. wie eine Schutzweste funktioniert Foto: Dierk Hartleb

„Mit dem ganz großen Zulauf konnten wir heute nicht rechnen“, zog Gerd Buller als Vorsitzender des Ehemaligenvereins ein Fazit. Dennoch sei es wichtig gewesen, zu einem Stück Normalität zurückzukehren. Anknüpfen will der Verein an der 2020 erstmals erprobten Workshopform.