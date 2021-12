Internationales Frauenfrühstück hofft auf baldiges Wiedersehen

Für jeden ein Geschenk: Lara, Mohammed, Maria, Tidus sowie Ma mit Tochter Fatimah und auch Shahd (v.l.) fanden Gefallen am Weihnachtswichteln.

Mit einem Weihnachtswichteln verabschiedete sich das Internationale Frauenfrühstück (IFF) am Samstagvormittag in der Familienbildungsstätte in die Weihnachtsfeiertage. Alle hoffen, sich im Januar 2022 wiedersehen zu können.

„Wir müssen jetzt jeden Monat schauen, welche Entwicklung die Pandemie nimmt“, bat Rocio Siekaup vom Organisationsteam bei den anwesenden Frauen um Verständnis dafür, dass noch kein Jahresplan für 2022 ausliegt. Schon das nun ausklingende Jahr sei eine große Herausforderung gewesen, trotzdem waren die Veranstaltungen alle gut besucht. „Wir haben uns nicht aus den Augen verloren, das macht das Frauenfrühstück besonders“, bilanzierte die Co-Sprecherin. Den Blick auf die Fotopräsentation an der Wand des Saals gerichtet fand sie, dass der internationale Frauenkreis im Jahr 2021 schon eine Menge unternommen hat.

Jubiläum steht bevor

Für Januar ist eine Kurzaktion geplant, auf die Rocio Siekaup noch nicht eingehen wollte. Im Februar soll, wenn möglich, der Jubiläumsgeburtstag des IFF gefeiert werden. Das Frühstück am Samstagmorgen fand unter Coronaschutzbedingungen statt, mit begrenzter Teilnehmerzahl unter der 2G-Regel. Zum Ende stand ein Weihnachtswichteln auf dem Programm. Jede Frau hatte ein oder mehrere Geschenke mitgebracht und ging auch mit einem Präsent wieder nach Hause.