Interreligiöser Dialog hat lange Tradition

Zusammenarbeit von christlichen und muslimischen Gemeinden ist in Ahlen nichts neues. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal ein interreligiöses Friedensgebet.

Ein Zeichen für den Frieden wollen die christlichen und muslimischen Gemeinden am morgigen Donnerstag (31. März) setzen. Sie laden um 18 Uhr zu einem gemeinsamen Friedensgebet in die St.-Josef-Kirche an der Rottmannstraße ein.

Die Idee für ein ökumenisches Friedensgebet gehe auf die Mahnwache am 26. Februar zurück, in deren Folge das Bündnis für den Frieden entstanden ist, sagte Pfarrer Markus Möhl bei der Vorstellung des Programms am Montagnachmittag.

Ukraine im Mittelpunkt

Dazu waren die Vertreter aller beteiligten Kirchen und Gemeinden – St. Bartholomäus, Evangelische Kirchengemeinde, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Syrisch-Orthodoxe Gemeinde St. Georg, Ditib Moschee-Gemeinde sowie Islamisches Jugendzentrum – zusammengekommen, um die Gestaltung des Friedensgebets zu besprechen.

„Die christliche-muslimische Zusammenarbeit hat in Ahlen eine lange Tradition“, erklärte Alaattin Günes für das Islamische Jugendzentrum und erinnerte an die 1980er Jahre, als die ersten Treffen stattgefunden hatten. Zu einem ökumenischen Friedensgebet lade man zum ersten Mal ein, sagte Dr. Ludger Kaulig. Dabei stehe natürlich der Ukrainekrieg im Mittelpunkt, was aber den Blick auf andere Kriege nicht verstellen müsse.