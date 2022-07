Interviewende Influencer

Wie ist es so, das Leben als Influencer? Gar nicht so leicht. Die Kinder müssen verschiedene Aufgaben bewältigen.

Tag sieben beim Mammutspiel, die Stimmung immer noch phänomenal. Wozu auch das Wetter beiträgt, die Temperaturen fühlen sich äußerst angenehm an.

Angenehm ist auch wieder der Luftverkehr. War am Montag noch verstärktes Wespenaufkommen zu verzeichnen, haben die getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen der Insektenspezialisten bereits am Dienstag gegriffen. „Der Wespenalarm ist so gut wie erledigt“, ist Betreuerin Jenny am Getränkestand zufrieden.

Asien ist dieses Mal dran, die Mammutianer beim Warm Up auf Trab zu bringen. Mit Tanz und Kampfkunst gelingt das locker.

Wassereis für alle

Aber ist da nicht noch was vom Vortag offen? Natürlich, Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte bei seinem Besuch Gratis-Wassereis versprochen. Paketweise übergibt Betreuerin Ina die eisigen Stäbe an die Vertreter der einzelnen Kontinente zum Weiterverteilen. Versprechen eingelöst.

Unter der Tribüne in einer der Umkleidekabinen herrscht da schon ein anderer Hochbetrieb. Beim Influencerteam Kira, Freddy und Fabian warten die jungen Influencermammuts auf ihre Aufgaben. Das Team hat die Aufgabe, das Mammutspiel über das Internet über mammutspiel.de in die Welt zu senden. „Die Seite ist wie Instagram aufgebaut“, erklärt Fabian. Sie müsse mit Videos, Fotos und Texten gefüllt werden, die mehrere Kinder-Zweierteams, ausgestattet mit Tablets oder Smartphones, im Wechsel mit immer neuen Aufgaben zuliefern. „Ihr könnt auch mehrere Videos machen, die schneiden wir dann zusammen“, gibt Betreuerin Freddy erste Anweisungen.

Eine der Aufgaben der insgesamt sechs Teams: Drei Kontinente müssen medial präsentiert werden, wie zum Beispiel Afrika. „Die afrikanische Flagge haben wir schon vorgestellt, jetzt kommen die Medaillen dran“, erklärt Influencerkind Julia wenig später vor Ort. Ein anderer Teil der Teams muss Betreuer finden und interviewen, die schon als Kind beim Mammutspiel dabei waren. Keine leichte Aufgabe.

Parallel laufen wieder drei Wettbewerbe. Im Freibad der Schwimm-Dreikampf, im Stadion Ostfriesen-Football und im Zelt die Mathe-Olympiade. Dort rechnen die Kinder schnell, am Ende bleibt noch Freizeit bis zum Mittagessen. „Jetzt rechnen wir aus, noch weiß keiner wer gewonnen hat“, muss Betreuer Julian einen Blätterstapel der Prüfung unterziehen. Was Spannung für die Siegerehrung am Nachmittag verspricht.