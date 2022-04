Irrfahrten gegen die Einbahnstraße

Letzte Vorbereitungen auf dem mittleren Stück der B 58: Am Dienstag, 10 Uhr, soll der Verkehr ab Abzweig Hof Beckamp in Richtung Drensteinfurt auf die linke Seite umgelegt werden. Carsten Kortmann schildert aus.

7,8 Kilometer Einbahnstraße – sie werden am Montagmorgen für so manchen Verkehrsteilnehmer zur Herausforderung. Eigentlich ist der Sachverhalt auf der Straßengroßbaustelle B 58 ein einfacher: Es geht bis zum Herbst nur noch von Ahlen in Richtung Drensteinfurt. Doch nicht alle wollen an das Neue glauben. Und: Nicht alle finden auf die richtige Seite. Räder rollen in Gegenrichtung, Fahrzeuge wenden, Fahrer stehen ratlos neben ihren Karossen und wissen nicht mehr weiter.