Istrien-Werke vor dem Sperrmüll gerettet

Lilly (l.) und Johannes Schulte-Frankenfeld (3.v.l.) entdeckten zwei verschollene Werke von Ruda Schweitzer-Dönges in Münsters Kreuzviertel auf dem Sperrmüll und brachten sie zu Mechthild (r.) und Dieter Massin in den „Ahlener Kulturkeller“. Im Jahr 1975 müssen die beiden Bilder noch in Ahlen gewesen sein, denn in einem Katalog der bis dato einzigen Ausstellung mit Werken der Frau von Hermann Schweizer sind sie noch verzeichnet.

Foto: Christian Wolff