IWC sieht Ahlener Standortpotenzial

Seit August vorigen Jahres steht Stefan Deimann an der Spitze der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG). Grund genug für den Vorstand des Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclubs (IWC), ein Treffen mit ihm zu vereinbaren.

Für Deimann sei es wichtig, spannende Projekte zu haben und diese mitzugestalten, sagte er. „Das ist in Ahlen auf jeden Fall gegeben.“ Und es freut auch den IWC, dass dadurch der Standort Ahlen gestärkt werde, denn hier gebe es genügend Potenzial, betonten die Vertreter des IWC-Vorstands. Aktuell blicken sie hoffnungsvoll auf die Ausbildungsmesse „Tahlent“, bei der auch viele der IWC- und Industrie-Initiative-Mitglieder vertreten sind. Stefan Deimann erläuterte bei dem Gespräch das „Sofortprogramm Innenstadt“. Damit würden aktuell 14 Ladenlokale vermietet. Er sei zuversichtlich, dass weitere Vermietungen möglich sind.

Neuausrichtung des Unternehmer-Frühstücks

Bei der Flächenvermarktung wären einige Kaufverträge bereits in der Vorbereitung. Das City-Monitoring erfolge in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK). Das Netzwerk des Ahlener Unternehmer-Frühstücks würde nun eine Neugestaltung erfahren, da es lange Zeit nicht mehr stattgefunden hätte, kündigte der WFG-Chef ebenfalls an. Daneben würde die WFG das Findungsgremium des Ahlener Wirtschaftspreises betreuen sowie die Industrie-Initiative supporten. „Die Stadt Ahlen wird bei der anstehenden 800-Jahr-Feier im kommenden Jahr entsprechend unterstützt“, so Deimann.

Jürgen Henke und Thomas Schwarzrock als Vorstand des IWC nahmen das Angebot von Stefan Deimann dankend an, dass es zum Jahresende wieder ein Treffen in dieser Konstellation gibt und er eine Übersicht über die Arbeiten im Jahr vorstellt.