Jagd als Bekehrung und Belehrung

Die Hubertusmesse in Enniger wurde vom Jagdhornbläserkorps St. Hubertus Enniger-Vorhelm musikalisch – und dekorativ – gestaltet.

Hubertusmesse in St. Mauritius Enniger

Es gehört zur Tradition, dass im Mittelgang der Kirche Laub unter den Füßen raschelt, wenn das Jagdhornbläserkorps St. Hubertus Enniger-Vorhelm zur Hubertusmesse ruft. Diese fand nach zwei Jahren Pandemiepause wieder statt, diesmal war am Mittwochabend zum Hubertustag in die St.-Maritius-Kirche in Enniger eingeladen worden.

Am 3. November wird dem Heiligen Hubertus von Lüttich, dem Schutzpatron der Jäger und Jagdhornbläser, gedacht. Gemeinhin gilt dieser Tag aber auch dem Ansinnen, an die Bewahrung der Schöpfung zu erinnern.

„Historisch ist nur wenig gesichert von Hubertus“, erklärte Pfarrer Andreas Dieckmann. Verbürgt sei aber, dass er wirklich gelebt hat, Bischof von Maastricht und Lüttich war und im Jahr 727 starb. Der Pfarrer zeichnete die Legende nach, nach der Hubertus auf der Jagd auf einem Hirsch begegnete, in Geweih-Mitte ein Kreuz zu sehen war. Hubertus verzichtete daraufhin auf den Abschuss und schwor der Jagd ab: „Für Hubertus wurde die Jagd zur Bekehrung und Belehrung.“

Pfarrer Andreas Dieckmann ging auf die Geschichte von Bischof Hubertus ein. Foto: Ralf Steinhorst

Man treffe heute kaum noch auf Menschen mit dem Vornamen Hubertus, führte Pfarrer Diekmann weiter aus, er selbst habe nie ein Kind auf den Namen Hubertus getauft. Als Heiliger gehöre er aber in die Spitzenliga, was die Namensgebung von Vereinen betrifft.

Zweige und Herbstlaub

Das Jagdhornbläserkorps St. Hubertus Enniger-Vorhelm hatte nicht nur die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernommen, sondern hatte die Kirche mit Zweigen und Herbstlaub geschmückt, das im Mittelgang verstreut war. Vor dem Altar war zudem ein Ensemble mit einem Baumstamm und ausgestopften Wildtieren aufgebaut, in dessen Zentrum ein Hirschgeweih mit einem Holzkreuz zu sehen war.

Zum Ende des Gottesdienstes wurden die Jagdhornbläser für ihre musikalische Gestaltung und das Ausschmücken der Kirche mit großem Applaus bedacht. Das nahmen die Musikerinnen und Musiker zum Anlass, nach dem Gottesdienst noch einige Zugaben zu geben.