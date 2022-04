Jäger zurück im „Normalmodus“

In Tönnishäuschen, also in der Mitte seines Einzugsgebiets, hielt der Hegering Sendenhorst-Enniger-Vorhelm am Sonntagvormittag seine Jahreshauptversammlung ab. Damit verbunden war ein jagdlicher Frühschoppen in der Alten Schänke Samson.

Hegering Sendenhorst-Enniger-Vorhelm tagte in Tönnishäuschen

Als Treffen „zu einer außergewöhnlichen Zeit an einem besonderen Ort“ bezeichnete Vorsitzender Georg Hoppe die Jahreshauptversammlung des Hegerings Sendenhorst-Enniger-Vorhelm. Erstmals trafen sich die Mitglieder am Sonntag zu einem Frühschoppen, der nach vielen Jahren wieder in der Alten Schänke Samson stattfand, die dazu noch zentral im Einzugsbereich der Jäger liegt und eine lange Verbundenheit mit dem Verein pflegt.

„Diese Immobilie lag lange Zeit still und ich finde, es gehört auch zu unseren Pflichten, diesem Gebäude wieder Leben einzuhauchen“, erläuterte Hoppe den Grund für die Ortswahl Tönnishäuschen und begrüßte sogleich den Ehrenhegeringleiter Oskar Brüning. In einer Schweigeminute erinnerte er auch an die verstorbenen Mitglieder Ferdinand Samson (Alverskirchen), Alfons Bartmann (Sendenhorst) und Hans Schraeder (Enniger).

Hoppe: „Hasenbesätze örtlich gut“

Nachdem im Hegering durch die Corona-Pandemie fast zwei Jahre lang nicht viel möglich war, sind die Aktiven nun wieder in eine Art „Normalmodus“ gekommen. „Wir haben einen vollen Terminkalender“, sagte Hoppe. „Die Hasenbesätze sind örtlich gut, auch wenn das nasskalte Frühjahr bei Jung- und Althasen seinen Tribut gefordert hat.“ Bei Fasanen sei noch Luft nach oben. „Böcke und Schmalrehe haben ab 1. April Jagdzeit.“

Einen detaillierten Lagebericht lieferte Markus Degener als Vertreter der Kreisjägerschaft. Dieser lobte vor allem den guten Besuch der Versammlung mit mehr als 50 Teilnehmern. „Trotz der Pandemie ist unsere Mitgliederzahl auch kreisweit konstant geblieben“, so Degener. „Wir sind in jeder Bauerschaft, in jedem Dorf und jeder Stadt vertreten.“ Dem Motto „Naturschutz geht über Naturnutz“ habe sich die Kreisjägerschaft weiterhin verschrieben.

Bei der Versammlung des Hegerings Sendenhorst-Enniger-Vorhelm ließen auch die Jagdhornbläser von sich hören. Foto: Christian Wolff

Einen zufriedenstellenden Kassenbericht lieferte Heinz-Georg Hahues ab, dem die Prüfer Heinz Humberg und Thomas Wördemann eine ausgezeichnete Buchführung bescheinigten. Für das Schießwesen berichtete im Anschluss Berthold Lüring und warb für die Teilnahme am Hegeringsschießen und die traditionelle Fahrt nach Buke. Für den Bereich Naturschutz sprach Laurenz Schulze Höckelmann. Angelika Rüter, Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit, ließ sich indes entschuldigen. „Es hätte für sie ohnehin nicht viel zu berichten gegeben, denn die meisten Veranstaltungen sind bekanntlich ausgefallen“, sagte der Hegeringleiter. Wieder Schwung aufgenommen hat die Probenarbeit der örtlichen Jagdhornbläserchöre, wie Sprecher Rudolf Hilgensloh freudig verkündete. Auch Karin Kötter konnte dies für den Bereich Sendenhorst bestätigen, wo aktuell gleich drei Gruppen ins Horn blasen. Entsprechend klangvoll waren dann auch die auflockernden Musikbeiträge der Bläser im Verlauf der Versammlung.

Theken-Unterstützung vom Fach leisteten Georg und Alex Bütfering. Foto: Christian Wolff

Einen ausführlichen Fachvortrag hielt Dr. Britta Degener, Kreisoberveterinärin, zum Thema „Direktvermarktung von Wild“. Dabei beleuchtete sie nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern ging auch auf zahlreiche Fragen aus dem Publikum ein.

Dem offiziellen Teil schloss sich ein jagdlicher Frühschoppen an, bei dem die Thekenkräfte Georg Bütfering und Alexandra Höne aus Hoetmar mit Melanie Schnieder und Klaus Vorbrink als ehrenamtlichen Helfer und der Partyservice Struckholt aus Tönnishäuschen für die Beköstigung sorgten.