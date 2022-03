Jahrestag ein besonderes Friedenszeichen

Angesichts des Kriegs in der Ukraine lag eine bedrückte Stimmung über der Gedenkfeier aus Anlass der kampflosen Übergabe der Stadt vor 77 Jahren. Am 31. März 1945 endete in Ahlen der Zweite Weltkrieg.

Gemeinsam mit Vertretern der Bundeswehr und weiteren Gästen legten Thomas Kras, Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten (5.v.l.), und Bürgermeister Dr. Alexander Berger (3.v.r.) am Donnerstagvormittag Kränze vor dem Gedenkstein für Dr. Paul Rosenbaum und Colonel Sidney Hinds an der Südenmauer nieder.

Die Erinnerung an die kampflose Übergabe der Stadt Ahlen am 31. Mai 1945 wurde bislang immer von einem Kerngedanken getragen: der Dankbarkeit für den Frieden in Europa, der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrschte. In diesem Jahr mussten die Vertreter des Freundeskreises Ahlener Soldaten und der Stadt Ahlen mit Trauer und Besorgnis feststellen, dass wieder Kampfhandlungen auf europäischem Boden stattfinden, dass wieder Menschen durch Waffengewalt sterben.

Umso mehr bekomme ein Anlass wie dieser Gewicht, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Donnerstagvormittag bei der traditionellen Kranzniederlegung am Gedenkstein für Oberfeldarzt Dr. Paul Rosenbaum und Colonel Sidney Hinds, die vor genau 77 Jahren gemeinsam dafür gesorgt hatten, das sinnlose Sterben und Zerstören in der Wersestadt zu beenden. „Das soll heute ein ganz großes Zeichen des Friedens sein“, betonte das Stadtoberhaupt mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Bundeswehr bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit

„Genau in diesen Zeiten sehen wir, wie wichtig gute Beziehungen untereinander sind. Ich freue mich, dass die Bundeswehr wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt“, so Berger. Ahlen habe immer ein gutes Verhältnis und den Austausch zwischen Soldaten und Zivilisten gepflegt. „Wir stehen in guten wie in schlechten Tagen zusammen. Die Soldaten sind Teil unserer Gesellschaft.“ Als bestes Beispiel dafür nannte der Bürgermeister die Zusammenarbeit bei der Flüchtlingswelle 2015, als Teile der Kaserne auf kurzem Dienstweg zu Notunterkünften umgestaltet wurden. Er zeigte sich überzeugt, dass die schweren Aufgaben der Zukunft ebenfalls in Gemeinsamkeit gestemmt würden.

Gedenken 75 Jahre Kriegsende in Ahlen Foto: Christian Wolff

Als kleinen Lichtblick nach zwei Jahren Corona-Pandemie wertete Dr. Alexander Berger den Umstand, dass eine solche Feierstunde unter freiem Himmel inzwischen wieder mit Gästen stattfinden kann. „Im vorigen Jahr haben wir hier zu zweit gestanden und in aller Stille unsere Kränze niedergelegt.“

Auch Thomas Kras, Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten, brachte in seinen Begrüßungsworten zum Ausdruck, wie sehr er sich darüber freue, das lokale Kriegsende-Gedenken wieder mit der früher üblichen Präsenz ausrichten zu dürfen. Besonders begrüßte er dabei auch den Ehrenbürger und Altbürgermeister Herbert Faust, der einst den Freundeskreis mit aus der Taufe hob und führte, zudem noch den Titel des Ehrenpanzergrendiers trägt. „Und das können nicht viele von sich behaupten“, so Kras. „Meines Wissens gibt es davon nur drei.“ Für das kommende Jahr ist von den Ausrichtern geplant, nach dem Gedenken wieder zu einem gemeinsame Kaffeetrinken in größerer Runde einzuladen. Davon sei in diesem Jahr aufgrund der aktuell noch hohen Coronazahlen abgesehen worden, auch wenn es verordnungsrechtlich bereits machbar gewesen wäre.