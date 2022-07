Jecken zeigen auf dem Platz ihr Können

Es dreht sich wieder alles ums runde Leder am Wochenende im Sportpark Nord. Die KG Neustadt lädt ein.

Nach zwei Jahren Pandemiepause kann die KG Neustadt wieder ihr närrisches Fußballturnier im Sportpark Nord durchführen. Eröffnet wird es am Freitagabend (15. Juli), am Samstag findet dann das Turnier statt.

„Das Orgateam hat keine Mühen gescheut und wieder tolle Mannschaften eingeladen“, freut sich Thorsten Schnitzmeier aus dem Vorstand der KG Neustadt darauf, dass der Ball endlich wieder ins Rollen kommt.

Keine Mühen gescheut

Das Turnierwochenende wird Freitag um 17 Uhr offiziell eröffnet, anschließend steht das Eröffnungsspiel zwischen den ehemaligen Stadtprinzen und Adjutanten auf dem Plan. Ab 10 Uhr jagen dann am Samstag acht Mannschaften dem Ball nach, um den Turniersieg zu erringen. In der ersten Gruppe spielen Titelverteidiger Spartak Barbies, FC Hollywood, Eintracht Bierlatte von 2014, FC Legende und der CC Weiß-Rote Jecken aus Hamm. Die zweite Gruppe ist mit dem FC Lieberampool, Old Desperados, Hammenser Borussia, KG Nett un Oerndlik und dem Einhorn Team besetzt.

Gegen 15 Uhr sollen die Vorrundenspiele abgeschlossen sein, anschließend wird jede Platzierung ausgespielt. Die KG Neustadt wird für Essen und Getränke sorgen und die kleinen Besucher dürfen sich auf lustige Spiele freuen.