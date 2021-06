Jede Hilfe kam zu spät

Eine 81-jährige Autofahrerin aus Ahlen wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 58 / B 475 tödlich verletzt. Die Kollision, an der vier Fahrzeuge beteiligt waren, forderte weitere vier Verletzte.

Eine 81-jährige Frau aus Ahlen befuhr am Samstag gegen 18.55 Uhr mit ihrem Skoda die B 475 (Geißlerstraße) von Beckum in Richtung Ennigerloh. Mit im Fahrzeug saß ihr 78-jähriger Beifahrer. An der Einmündung B 475 / B 58 beabsichtigte sie laut Polizei, nach links auf die B 58 in Richtung Beckum-Roland abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der auf der B 475 in Richtung Beckum fuhr. Der Mini war mit einem 43 Jahre alten Fahrer, einer 36-jährigen Beifahrerin und einem dreijährigen Kind aus Bürstadt besetzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Max Lametz

Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Mini gegen einen hinter der 81-Jährigen fahrenden VW, der von einer 23-jährigen Ahlenerin geführt wurde. Der Pkw der 81-Jährigen schleuderte im weiteren Verlauf gegen einen Opel. Der 55-jährige Fahrer aus Oelde wartete seinerseits verkehrsbedingt an der Einmündung der B 58 mit der B 475, um nach rechts in Richtung Beckum einzubiegen. Die 81-jährige Ahlenerin wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gefahren, in dem sie noch in der Nacht ihren Verletzungen erlag. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 78-Jährigen sowie die drei leicht verletzten Insassen des Mini in Krankenhäuser.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa drei Stunden gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 35 000 Euro.