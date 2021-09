Jede Stimme zeigt Wirkung

Die Bundestagswahl rückt in greifbare Nähe, am kommenden Sonntag ist es soweit. Neben der Entscheidung, welche Partei man wählen soll, steht für einige Wahlberechtigte aber auch die Frage im Raum, ob sie überhaupt wählen sollen. Die VHS-Veranstaltung „Wählen gehen – Kann (m)eine Stimme etwas bewirken?“, die von Lisa Voss-Loermann moderiert wurde, plädierte in dieser Angelegenheit für „Ja“.

Zunächst leitete Dr. Lale Akgün am Sonntagnachmittag im Alten Rathaus mit einem Vortrag in das Thema ein. Die türkischstämmige ehemalige SPD-Abgeordnete und Expertin für Integration hat beobachtet, Menschen eher wählen gehen, je mehr sie sich interessieren. Wie Demokratie in Deutschland funktioniert, war dann die Grundlage des Vortrags. Dr. Lale Akgün erklärte, welche Stimme welche Bedeutung hat. Mit dem Fazit: „Sie schicken die Volksvertreter ins Parlament.“ Was ein Argument sei, wählen zu gehen. Zumal ein heimischer Abgeordneter die Impulse seines Wahlkreises aufnimmt und so ins Parlament einfließen lässt.

Einen Grund dafür, dass wahlberechtigte Menschen mit Migrationshintergrund weniger zur Wahl gehen als „Urdeutsche“, sah Dr. Lale Akgün unter anderem darin, dass oft ein Zugehörigkeitsgefühl fehle. Viele Menschen in anderen Ländern hätten nicht das Privileg, in freien Wahlen abstimmen zu dürfen. In Deutschland aber sei das gegeben. Das solle man dann auch nutzen.

Als Mensch wahrgenommen werden

Warum sich also politisch einmischen? Für die ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates, Rocio Siekaup, die aus Kolumbien stammt, war das keine schwere Frage. Sie wolle als Mensch, nicht als Migrantin wahrgenommen werden: „Als Mensch habe ich etwas zu sagen“. Sie wolle mitgenommen werden, also müsse sie sich auch bewegen. Wenn jeder mitmachen würde, dann bewirke es auch etwas, forderte sie auf, zur Wahl zu gehen.

Das sah auch Ilkay Danismaz, ehemaliger Vorsitzender des Integrationsrats und Vorsitzender der Ditib-Gemeinde, so. Er wollte schon seit seiner Schulzeit mitentscheiden. Deshalb spreche er gezielt seine Gemeindemitglieder an, wählen zu gehen. Wobei die Bereitschaft bei den Älteren zunimmt, wenn sie besser ausgebildet sind. Die Jugendlichen seien interessiert, aber leider zum Teil auch frustriert.

Dass ein Einmischen sich lohnen kann, zeigte Dr. Lale Akgün auf. Sie werde oft als Vorbild betrachtet, dass man es in der Politik auch mit migrantischem Hintergrund schaffen kann, Einfluss zu nehmen.