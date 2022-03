Jedem sein eigenes „Luckyland“

Luke Mockridge will endlich wieder zurück auf die Bühne und vor Publikum spielen. Eine Gelegenheit dazu bietet sich am 26. März in der Stadthalle.

Comedyfreunde können sich über einen „Spontanbesuch“ freuen:

Luke Mockridge legt im Rahmen seiner Live-Tournee „A Way Back To Luckyland“ kurzfristig einen Auftritt in der Stadthalle ein und zwar am 26. März um 20 Uhr. Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft.

Deutschlands erfolgreiche Comedy-Tour „Welcome To Luckyland“ von Luke Mockridge musste vor zwei Jahren zusammen mit der gesamten Live-Unterhaltungsindustrie pausieren. Aber auch wenn es den Menschen immer schwerer gemacht wird, hält Luke an seinem bedingungslosen Optimismus fest und weiß jetzt mehr denn je, dass jeder für die Errichtung seines eigenen Luckylands verantwortlich ist.

Raus aus der Social-Media-Welt

Der Entertainer will endlich raus aus der seelenlosen Social-Media-Welt, raus aus menschenleeren TV-Studios, weg von den tristen Nachrichten und egozentrischen Podcasts.

Er will wieder mitten auf die Bühne, seine wahre, künstlerische Heimat. Im Gepäck hat er nicht nur ein Haufen Instrumente und Stand-ups, die eine ganze Generation prägen, sondern auch die Gabe, spontan jeden Abend zu einem unverwechselbaren Erlebnis zu machen. Denn das Publikum ist wie immer Teil einer jeder Show.

Nachdem Luke schon mehrfach jeden bedeutenden Medienpreis gewinnen konnte, zeigt er sich nun wie noch nie: ehrlicher, erwachsener und lustiger als je zuvor. Egal, wie apokalyptisch die Welt gerade zu sein scheint. . . Luke Mockridge zeigt „A Way Back To Luckyland“.

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00 und unter stadthalle-ahlen.de.