Am 15. Februar 1998 hat sich erstmals die Tür des Familienzentrums Arche Noah für Kinder geöffnet. Als additiv integrative Tageseinrichtung war sie im Kreis Warendorf die erste ihrer Art. Am Mittwochvormittag feierten Kinder, Erzieher, ehemalige Mitarbeitende und Eltern in kleinem Rahmen das 25-jährige Bestehen der Caritas-Einrichtung mit einer Andacht. Seit Öffnung der Kita ist zudem Erzieherin Suade Abraham mit dabei, die passend zum Anlass geehrt wurde.

„Ich habe extra, weil wir heute feiern, einen Smiley-Button mitgebracht“, gratulierte Pfarrer Willi Stroband, der die Andacht hielt. Die Zielsetzung der Kita wurde dann schnell im gemeinsam gesungenen Arche-Noah-Song deutlich: „Wir Kinder können noch so verschieden sein, jeder freut sich auf den anderen.“ Die Mädchen und Jungen erfuhren dann von Pfarrer Stroband auch, dass vielen denken, Arche heiße Schiff. Dabei bedeute es Kiste.

Gelungenes Konzept

Einrichtungsleiterin Dr. Susanne Jonas blickte im Gespräch auf die Anfänge der Kita zurück. Sie ist nicht nur von Anfang an Leiterin, sondern hatte auch das Konzept entworfen: „Ich wollte, dass es ein Haus wird, wo Erwachsene und Kinder zu Hause sind – ob die Kinder behindert sind oder nicht.“ Am 1. Februar 1998 trat das Team seinen Dienst an, da waren alle Räume allerdings noch nicht möbliert. Am 15. Februar kamen dann die ersten 33 Kinder, acht davon in heilpädagogischer Betreuung. Im Jahr 2005 erfolgte die Erweiterung durch einen Anbau, heute werden 71 Mädchen und Jungen, davon 24 heilpädagogisch, betreut.

Die Gruppe der Eisbären ist eine der integrativen Gruppen in der Arche Noah, die unter anderem von Darius Steinhorst betreut wird. Foto: Ralf Steinhorst

„Die Kinder wachsen unkompliziert nebeneinander auf und das funktioniert gut“, sieht Dr. Susanne Jonas das Konzept als gelungen an. Allerdings bedauert sie, dass die Anfragen zur Betreuung für Kinder mit besonderem Bedarf das Platzangebot übersteigen. Es schmerze schon, eine Auswahl treffen zu müssen. Aktuell stellt sie fest, dass die Anzahl der Kinder mit Autismus zugenommen habe.

Eigene Küche im Haus

Seit der ersten Stunde gibt es auch eine eigene Küche im Haus, denn es wird Wert darauf gelegt, dass man selber bestimmen kann, was es zu essen gibt und in welcher Menge. Das Konzept war insgesamt so erfolgreich, dass der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf in der Folge drei weitere additiv integrative Tageseinrichtungen eingerichtet hat.

Dr. Susanne Jonas blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft, denn im Jahr 2027 sollen nach Willen des Landschaftsverbands die heilpädagogischen Plätze nach dem Motto „Jedes Kind in jeder Kita“ abgeschafft werden. „Dabei blendet man die Besonderheiten der Kinder aus“, kritisiert sie. Was bedeute, dass Kinder mit besonderem Bedarf in größeren Gruppen und nicht mehr so individuell betreut werden könnten.