Woher kommt der auch heute noch verbreitete Hass gegen Juden? Dieser Frage ging Dr. Hans Gummersbach in seiner Rede zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 nach.

Jeder Tag ist ein Gedenktag.“ Mit diesem Satz nahm Dr. Hans Gummersbach den Titel eines Buches des Österreichers Simon Wiesenthal auf, der es sich als Holocaust-Überlebender zur Aufgabe machte, weltweit nach Tätern aus der Zeit des Nationalsozialismus zu forschen und unter anderem Adolf Eichmann in Argentinien aufspürte.

„ »Bereits unmittelbar nach Kriegsende setzte sich die Geschichte des Judenhasses weiter fort.« “ Dr. Hans Gummersbach

Gummersbach, Autor des Buches „Der Weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen“, stellte fest, dass jeder Tag des Jahres „irgendwie ein Gedenktag“ sei. Die Geschichte des Judenhasses sei mit der Befreiung von Auschwitz und der Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands nicht beendet worden. „Bereits unmittelbar nach Kriegsende setzte sich die Geschichte des Judenhasses weiter fort“, stellte Gummersbach fest und zitierte dazu Beispiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, als 1947 in Ost- und Westdeutschland pro Woche ein jüdischer Friedhof geschändet worden sei und die wenigen jüdischen Überlebenden, die in den ersten Nachkriegsprozessen gegen die Täter aussagten, angefeindet und angegriffen worden seien. Schon so gut wie vergessen der Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim am 13. Februar 1970 in München, bei dem sieben Überlebende des Holocausts starben. Die Täter seien nie ermittelt worden.

Dr. Hans Gummersbach, Autor des Buches „Der Weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen“ Foto: Peter Harke

Die Spur antisemitischer Feindseligkeiten ziehe sich bis in die Gegenwart, so Gummersbach, er erinnerte an die Anschläge auf die Synagoge in Halle an der Saale vor zwei Jahren und den erst vor wenigen Wochen vereitelten Anschlag auf die Synagoge in Hagen zu Jom Kippur, einem der höchsten jüdischen Feiertage.

Trotz allem, hielt Gummersbach fest, zeigten Umfragen, dass jeder fünfte Deutsche noch heute antisemitische Vorurteile habe. Auf der Suche nach den Ursachen des Hasses wurde der Redner bereits bei den Evangelisten fündig. Von Anfang an seien die Juden Ungläubige, Lügner und schuld am Tod des Herrn gewesen, so dass sich der Mailänder Bischof Ambrosius bereits im Jahr 388 ermutigt gesehen habe, zu bekennen: „Ich erkläre, dass ich die Synagoge in Brand gesteckt habe. . ., um den Ort zu beseitigen, an dem Christus geleugnet wird.“

Ein anderer prominenter Judenfeind, rief der Historiker in Erinnerung, sei Martin Luther gewesen, der dazu aufgefordert habe, die Synagogen und jüdischen Schulen anzuzünden und die Häuser von Juden niederzureißen. Die Judenfeindschaft ziehe sich nahtlos weiter durch, werde im 19. Jahrhundert durch den rassischen Antisemitismus erweitert, der die Grundlage für den Rassenwahn der Nazis und den Holocaust gelegt habe.

Eine Schülergruppe des Gymnasiums St. Michael hat sich auf die Spuren jüdischen Lebens in Ahlen begeben. Foto: Peter Harke

Unter neuen Vorzeichen funktioniere der Hass gegen die Politik des Staates Israel, der umgemünzt werde in Hass auf alle Juden. Zu guter Letzt befeuere sogar die Corona-Pandemie den Antisemitismus, indem Verschwörungstheoretiker Juden für die Entstehung und Verbreitung des Virus verantwortlich machten.

Gummersbach zitierte Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, die in ihrer Rede vor dem Bundestag zum Holocaust-Gedenktag im Januar gesagt habe: „Lasst euch von niemandem sagen, wenn ihr zu lieben und zu hassen habt.“

„Ein bisschen stolz“ auf Ahlen

Der Kampf gegen den Antisemitismus und Rassismus bleibe eine Pflichtaufgabe, so der Redner. Er sei darum „ein bisschen stolz“ auf seine Heimatstadt, in der seit vielen Jahren die Erinnerungsarbeit in besonderer Weise von vielen Engagierten getragen werde. Als er beschrieb, wie er beim nachmittäglichen Gang durch die Stadt junge Menschen dabei beobachtet habe, wie sie Stolpersteine säuberten, versagte Gummersbach kurzzeitig die Stimme.

Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde begleitete musikalisch einfühlsam die von der VHS, der Familienbildungsstätte und dem „Forum Brüderlichkeit“ ausgerichtete würdevolle Gedenkfeier, an der mit Benedikt Ruhmöller, Günter Harms und Horst Jaunich gleich drei ehemalige Bürgermeister teilnahmen.