Jedes Mal ein neuer Schwerpunkt

Das letzte Türchen des Lebendigen Adventskalenders der St.-Bartholomäus-Pfarrgemeinde öffnete sich am Vorabend des Weihnachtsfestes nicht mehr. Krankheits- und wetterbedingt musste der besinnliche Abend mangels Teilnehmern am Freitagabend ausfallen. Trotzdem zog die Koordinatorin Maria Tangemann-Kreienborg nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit ein positives Fazit. „Alle, die den Adventskalender besucht haben, waren begeistert“, bilanzierte sie.

Schön sei gewesen, dass alle Gastgeber ihren eigenen Schwerpunkt gesetzt haben. Obwohl die Reihe erst spät in die Planungen ging, fanden sich bis zum letzten Türchen nur für zwei Abende keine Gastgeber. Das Wetter zeigte sich über den ganzen Verlauf sehr abwechslungsreich – „wie ein Erleben der Jahreszeiten“. So drückte es die Koordinatorin aus.

Drittes Türchen hat besonders viele Menschen angezogen

Einer der besonderen Abende sei das Öffnen des dritten Türchens durch die Unterstützer der Stiftung „Bridge of Hope“ an deren Hütte auf dem „Ahlener Advent“ auf dem Marktplatz gewesen, das besonders viele Menschen angezogen hatte.

Maria Tangemann-Kreienborg plant auch im kommenden Advent wieder den „Lebendigen Adventskalender“ mit ein. Einen Abend will die Evangelische Freikirche ausrichten, einen anderen die Christuskirche der Evangelischen Pfarrgemeinde.

Interessant war, dass viele Gastgeber in diesem Jahr eine Ausrichtung an einem Dienstagabend bevorzugt haben, was natürlich nicht immer gelang. Wichtig sei aber gewesen, dass alle Beteiligten glücklich und froh gewesen seien, dass der „Lebendige Adventskalender“ wieder stattgefunden hat: „Die Menschen haben sich danach gesehnt.“