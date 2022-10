Jesus‘ Gesicht erscheint in farbigen Pixeln

Eine spannende Kunstinstallation mit dem Titel „Lux³ – Licht der Welt“ ist seit Dienstagabend in der St.-Marien-Kirche zu sehen. Mit einer modernen Version des Antlitz Christi vom Turiner Grabtuch konnten Heinz Reinhard und Pastoralreferent Thomas Gocke ein optisches Phänomen nach Ahlen holen, das die Betrachterinnen und Betrachter auf sich wirken lassen müssen. Und dass sie dann in den Bann ziehen wird.

Verpixelte Folie

Vor zwei Jahren war die verpixelte Folie als Teil des City-Advents in der Münsteraner Überwasserkirche zu sehen. „Ich bin mehrfach dort gewesen und es hat mich einfach fasziniert“, erinnert sich Heinz Reinhard an seine damaligen Besuche. Das Motiv hat der Künstler und Pastoralreferent Dr. Marius Stelzer entwickelt, der auch Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität in Bochum ist. Verpixelt wurde es von Pastoralreferent Rupert König, was in Verbindung mit einer Lichtinstallation den Reiz ausmacht.

Der Zufall wollte es, dass Heinz Reinhard Rupert König persönlich kennt und er diesen dann angesprochen hat, ob die Kunstinstallation auch in der St.-Marien-Kirche in Ahlen gezeigt werden könne. Nach Rücksprache von Rupert König mit Dr. Marius Stelzer gab es dann die Zustimmung. Vor wenigen Wochen hat Dr. Marius Stelzer die Folie persönlich nach Ahlen gebracht, am Dienstagabend hat sie ein Technikteam, bestehend aus Helfern des Kirchorts St. Marien, im Altarraum der Kirche aufgehängt.

Die verpixelte Folie wird mit wechselnden Farben angestrahlt und bringt so das Antlitz Christ zum Vorschein. Foto: Ralf Steinhorst

In das weltbekannte Grabtuch in Turin soll Jesus Christus nach seinem Tod eingewickelt worden sein, das darauf zu sehende Gesicht soll ein Abbild von Jesus Christus sein. Dieses Motiv hat Dr. Marius Stelzer aufgegriffen, allerdings wurde es von Rupert König dann so verpixelt, dass es auf den ersten Blick nur schwer erkennbar ist. „Durch den wechselnden Lichteinfall durch die Strahler kann man dann das Gesicht Jesu sehen“, war nicht nur Heinz Reinhard begeistert, sondern auch das gesamte Aufbauteam. Wer das Gesicht nicht auf Anhieb erkennen kann, kann zu einem Trick greifen – ein Smartphone oder eine Kamera hilft der Optik der menschlichen Augen auf die Sprünge. Denn beim Blick durch den Sucher oder auf den Monitor der Kamera ist das Gesicht klar zu sehen. Es erstrahlt dann in rot, blau, gelb oder grün – je nachdem, wie die fünf mal sechs Meter große Folie gerade angestrahlt wird.

Wer die Folie durch den Sucher einer Kamera oder ein Smartphone betrachtet, sieht es deutlicher. Foto: Ralf Steinhorst

Die Installation kann bis zum 20. November täglich von 10 bis 16.30 Uhr außerhalb der Gottesdienstzeiten kostenfrei besucht werden. Begleitend zur Installation wird am 16. November um 19 Uhr eine gemeinsame meditative Bildbetrachtung angeboten.