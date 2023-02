„Jesus Quiztus“ gegen „Die Welpis“

Der erste Kneipenquiz-Abend in der Schuhfabrik war ein voller Erfolg. Und bei den Teams rauchten die Köpfe. Kein Wunder, die Fragen waren auch durchaus anspruchsvoll.

Das Team „Die Ahnungslosen“ will auch beim nächsten Mal wieder mitmachen: Thomas Oelßner, Holger Junker, Ralf Höner und Dirk Frank

Der Zuspruch war überraschend groß, deshalb soll das Kneipenquiz „42! – Das Teamquiz“ kein einmaliger Abend in der Schuhfabrik gewesen sein. Im Gegenteil: Das Quiz soll von nun an monatlich über die Bühne gehen. „Eigentlich war das heute Abend als Versuchsballon gedacht, aber dank der hervorragenden Resonanz soll das Quiz nun an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfinden“, zeigte sich Büz-Veranstaltungskoordinator Theo Heming begeistert.

Termin schnell ausgebucht

Der Termin war schnell ausgebucht, es musste eine Warteliste eröffnet werden. Als Quizmaster konnte der Hammer Comedian und Songwriter Mario Siegesmund gewonnen werden. Der hatte mit dem Format schon vor der Pandemie erfolgreich durchgestartet. „Es gibt 42 Punkte – sieben Punkte in je sechs Runden“, erklärte er. Auf die Sieger warteten am Ende Verzehrgutscheine des Bürgerzentrums. Insgesamt nahmen zehn Quizgruppen mit insgesamt 48 Ratefüchsen teil. Jede Gruppe hatte eine Stärke von drei bis sechs Mitgliedern und sich zudem überwiegend lustige Namen zugelegt. Wie „Die Ahnungslosen“: „Wir stapeln einfach tief“ erklärte Teammitglied Ralf Höner, der genauso wie Holger Junker schon vor der ersten Frage Spaß hatte: „Wir haben uns schon überlegt, beim nächsten Mal wieder mitzumachen“.

We are Family: Christel Ritter-Groß, Carolin Groß, Christian Weber, Sigrid Weber und Josef Weber gingen als „Die Familienbande“ ins Quizrennen. Foto: Ralf Steinhorst

Einen Tisch weiter zeigte „Die Familienbande“, dass wirklich alle miteinander verbandelt sind. „Wir sind eine Familie“, erklärte Josef Weber mit einem Blick in die Runde. Das könne man mal ausprobieren, fand Christel Ritter-Groß, die ihre Tochter Carolin Groß mit eingespannt hatte: „Das macht schon Spaß.“ Den hatten aber sichtbar alle anderen auch, egal ob im Team „Jesus Quiztus“, „Die Welpis“, „Die Vorletzten“ oder „Das solide Mittelmaß“.

Humorvoll und anspruchsvoll mit seinen Fragen zeigte sich Quizmaster Mario Siegesmund. Foto: Ralf Steinhorst

„Ein paar Gesichter kenne ich schon, die meisten aber nicht“, fühlte sich Mario Siegesmund bei der Begrüßung schon ein wenig heimisch, um gleich darauf hinzuweisen, den Handys eine Schonzeit zu verordnen, sprich nicht per Netz einen Wissensvorsprung hereinzuholen: „Wer erwischt wird, muss eine Lokalrunde geben“. Die Gehirne wurden ordentlich gefordert. Die Fragen waren anspruchsvoll. Nicht jeder wusste, dass Hamburg mehr Brücken hat als Venedig, der Montblanc höher ist als der Fujiyama und Escargots ein französisches Schneckengericht ist.