Von Abschiedsschmerz ist nichts zu spüren: Das erste Klassentreffen sei bereits beschlossen, lässt die 4c der Ahlener Paul-Gerhardt-Schule am Mittwochmorgen wissen. Doch jetzt geht's erst mal mit letzten Grundschulzeugnissen in die Sommerferien.

Was für ein aufregender Schultag: Die letzten Zeugnisse in den Händen, den ersten Ferientag in aufgeladenen Köpfen, hieß es für die Klasse 4c der Paul-Gerhardt-Schule am Mittwoch, bei hochsommerlichen Temperaturen auch noch, Abschied zu nehmen. Ob der denn schwerfalle? Die, die nach sechs Wochen Sommerferien auf eine andere Schule wechseln, sehen keinen Abschied. „Wir werden uns bald wiedersehen“, schallt es durch den Klassenraum. Das erste Klassentreffen sei längst beschlossene Sache, die WhatsApp-Gruppe stehe. Na dann!

„ Wir haben festgestellt, dass sie kaum ein richtiges Schulleben miterlebt haben. Das finde ich schade. “ Schulleiterin Julia Beier

Schulleiterin Julia Beier lässt ihre Abgänger mit gutem Gewissen in ihren neuen Lebensabschnitt wechseln. Die Vierer seien die gewesen, die Corona mit ganzer Breitseite erwischt habe. Kaum ein halbes Jahr in der Schule, sei es auch schon losgegangen. Allein das letzte Jahr sei ein ganz normales gewesen. „Wir haben festgestellt, dass sie kaum ein richtiges Schulleben miterlebt haben. Das finde ich schade“, wirft sie nachdenklich ein. Trotzdem glaube sie, dass die Kinder viele schöne Erinnerungen mitnehmen würden. Ihr Lob an alle: „Ich glaube, sie haben das alles ganz gut aufgeholt.“ Klassenlehrerin Luisa Vette nickt zustimmend, wohl wissend um viele schöne Zeugnisse.

Zum Zeugnis das Abschiedsshirt: Jetzt geht's mit Vollgas in die Fünfte . Foto: Ulrich Gösmann

Am Mittwochmorgen sitzen einige aus der 4c gedanklich bereits auf gepackten Koffern. Wo's denn hingeht? Finger schießen hoch, fast jeder möchte erzählen. Deen zieht's nach Kroatien, Gazy in die Türkei. Etwas Abkühlung lassen für Julia das Sauerland und für Matthias der Schwarzwald erwarten. Morice nennt Bayern, Charlotte Grömitz und die Ostsee. Und dann ist da noch Efe, deren Oma bei Izmir eine Villa am Strand habe. Ja, da kommt Neid auf...

Andere zeigen sich auch mit Ahlen glücklich. Die Mammutspiele lösen gleich bei vier Kids Begeisterungsrufe aus. Bei Hanan sind's die drei S, die zwei Augen funkeln lassen: „Schwimmen, Stadt und Spielplatz.“