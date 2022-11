Jetzt gibt‘s auch pflegende Seifen

Beliebte Weihnachtsgeschenke sind das, die die Schüler der Imker-AG anbieten. An den Adventssamstagen schlagen sie wieder ihren Stand in der Fußgängerzone auf.

Die Schulimkerei der Fritz-Winter-Gesamtschule ist an den Adventssamstagen wieder in der Fußgängerzone mit einem Verkaufsstand präsent. Das Angebot aus Kerzen, Teelichtern, Lippenpflegestiften und natürlich Honig aus der eigenen Schulimkerei wird in diesem Jahr sogar noch um erweitert – um selbst hergestellte Seifen. Der Verkaufsstand befindet sich wieder im Eingangsbereich von Schulbedarf Menzel & Woelke gegenüber dem Marienplatz.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die angebotenen Produkte der Schülerfirma der Fritz-Winter-Gesamtschule reißenden Absatz gefunden. Um genügend der Produkte vorhalten zu können, läuft die Produktion bereits seit den Herbstferien.

Vom Erfolg motiviert

„Die Schüler sind vom Erfolg des letzten Jahres so motiviert, dass sie für die Produktion schon mehrere Nachmittage außerhalb der Unterrichtszeit geopfert haben. Für sie ist der Verkauf einfach eine tolle Bestätigung für die geleistete Arbeit“, konstatiert Lehrer René Poloczek. Er betreut die Gruppe der Schülerfirma und produziert diese Produkte auch mit Schülerinnen und Schülern der Bienen-AG im siebten Jahrgang.

In diesem Jahr werden erstmals auch selbst gemachte Seifen angeboten. Sie werden nur aus Pflanzenfetten und -ölen, sowie Lauge hergestellt und mit Honig oder Lavendelöl veredelt.

Ansonsten sind auch die Lippenpflegestifte ein echter Renner, die nur aus Jojobaöl, Sheabutter, Bienenwachs und Propolistropfen hergestellt werden.

Bienen an der Schule

Der verkaufte Honig stammt von Schülerinnen und Schülern, die zum Teil schon seit mehreren Jahren Bienen an der Schule halten. Entsprechend ihrer Arbeitszeit werden die Schülerinnen und Schüler der Bienen-AG wie in einem Unternehmen für ihre Arbeit entlohnt. René Poloczek lobt den Einsatz der Jugendlichen: „Die Schüler setzen sich so auch mit unternehmerischen Entscheidungen auseinander.“

Der Verkauf findet bei gutem Wetter – kein Starkregen – an jedem Adventssamstag im Eingangsbereich von Menzel & Woelke (ehemalig Sommer) ab jeweils 10 Uhr statt.