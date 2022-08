Neue Geräte im Außenbereich: Jetzt haben auch die U3-Kinder ihren Spielplatz

Gleich mehrere neue Spielgeräte wurden am Dienstagmorgen auf der Außenfläche der Awo-Kita Menzelstraße eingeweiht. Für den Kauf hatte die Kita mehrere Sponsoren zur Unterstützung.

Seit dem Jahr 2009 betreut die Kita auch U3-Kinder, seitdem waren die Spielmöglichkeiten auf der Außenfläche für diese Altersgruppe nur behelfsmäßig möglich. Nun ist ein Ensemble an neuen Spielgeräten in Betrieb. „Wir sind froh, dass die Spielmöglichkeiten für U3-Kinder nun vollständig sind“, freute sich Kitaleiterin Djenan Salah über die Neuanschaffungen. Die haben die Erzieherinnen zusammen mit den U3-Kindern und dem Förderverein der Kita ausgesucht. Zurzeit werden in der Kita 54 Kinder betreut, 16 davon sind unter drei Jahre alt.

Die Kita konnte für das Projekt gleich vier Sponsoren gewinnen. Das Fischerhäuschen wurde vom Gemeinnützigen Bauverein gespendet, die Bauchschaukel aus dem Spendenfonds des Automobilzulieferers Hella, der sich aus einer Spendencentaktion der Mitarbeitenden speist. Das Multigerät mit Rutsche wurde vom Förderverein und der Awo als Träger der Einrichtung finanziert.

Bis das Ensemble endlich stand, waren aufgrund der Einschränkungen der Coronapandemie einige Monate vergangen. Schon im Januar 2020 war beispielsweise die Bitte um Unterstützung an den Gemeinnützigen Bauverein herangetragen worden, die bei den Vorstandsmitgliedern Franz-Josef Gosmann und Mario Wittkowski auf offene Ohren traf. Auch Jennifer Smailus und ihre Vorstandskolleginnen und -kollegen vom Förderverein sowie Arzu Sahin-Ünsal und ihre Mitstreiter bei der Awo hatten sich nicht lange bitten lassen. Was Djenan Salah und Tina Hölscher mit ihren Erzieherkolleginnen sehr freute, denn so konnte das Projekt nun zu Ende gebracht werden.