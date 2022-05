Jetzt ist es wirklich kein Gotteshaus mehr

Fast unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit wurde am Donnerstagnachmittag das Turmkreuz der ehemaligen Neustadtkirche abmontiert und per Kran nach unten befördert.

Noch am Mittag thronte es treu über den Dächern der Kolonie – wie schon seit 96 Jahren. Am Donnerstagabend war das Kreuz auf dem schieferbesetzten Glockenturm der Neustadtkirche verschwunden. Nach vorheriger Demontage von innen erfolgte letzte Geleit per Kran.