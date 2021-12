Jetzt ist Jupps Archiv komplett

Große Weihnachtsfreude beim Jupp-Foto-Club: Inzwischen sind sämtliche Alben voller Fotos und Dokumente zur Ahlener Bergbaugeschichte in den Räumen des Vereins am Glückaufplatz untergebracht.

Das Archiv von Josef Hesse ist nun komplett in den Räumen des „Jupp-Foto-Clubs“ am Glückaufplatz eingezogen. Es füllt dort sechs Schränke. Marc Senne hat die Bände bereits gesichtet und weiß um den zeitgeschichtlichen wie dokumentarischen Wert.

Sechs Jahre und drei Monate nach der Gründung des „Jupp-Foto-Clubs“ ist die Bilder- und Dokumentensammlung von Josef Hesse nun dauerhaft an einem Ort archiviert. In diesen Tagen sind die letzten noch fehlenden Sammelalben rund um die Ahlener Bergbaugeschichte in den Räumen des Vereins am Glückaufplatz angekommen.