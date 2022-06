Jetzt noch anmelden für „Nelha“

Am 13. August (Samstag) findet das erste „Nelha“ im Viertel zwischen Werse, Konrad-Adenauer-Ring, Warendorfer Straße, Ost- und Weststraße statt. „Nelha“ ist ein dezentrales Stadtfest mit einem neuen Konzept. Es wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst organisiert.

Alle Menschen, die in dem Viertel wohnen oder arbeiten, können etwas für den Tag vorbereiten. Das kann ein Flohmarktstand im Hinterhof oder ein Gartencafé sein. Die Teilnehmenden können ihr Hobby oder Praxen ihre Arbeit vorstellen, Kindergärten oder Schulen ein Theaterstück aufführen. Besonders Musikgruppen und Chöre sind gerne gesehen. Vorbild für „Nelha“ ist das münsterische „4tel Fest – Feiern im Viertel“.

Im Moment laufen die Anmeldungen. Die Initiatoren rund um die Schuhfabrik sind bisher zufrieden. Allerdings, so betonen sie in einer Pressemitteilung, könnten es noch sehr viel mehr sein. Anmeldeschluss ist am 10. Juli. Dann werden die Angebote in einem Faltblatt zusammengetragen.