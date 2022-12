Jetzt schwappt die Retouren-Welle

Wieder wird gepackt. Für den Rückversand. In den Paketshops kündigt sich die Retoure-Welle an. Auch im DHL-Shop Thiele in Ahlens südlichen Stadtteil „Mexiko“ geht der Weihnachtswahnsinn jetzt in die Verlängerung.

Was für ein Hin und Her! Kurzer Zwischenstopp unter dem Weihnachtsbaum – und für rund 60 Prozent der Pakete dürfte die Reise in den nächsten Stunden wieder zurückgehen. Andrea Kaufmann spricht vom ganz normalen Paketwahnsinn – und erzählt am Mittwochmorgen ihre Weihnachtsgeschichte. Im DHL-Shop von Tabak Thiele an der Gemmericher Straße ist‘s zu dieser frühen Stunde noch ungewöhnlich ruhig. Viele haben frei und packen nach familiärem Frühstück wieder ein. Die Retouren-Welle setze sich jetzt langsam in Gang, weiß die Ahlenerin. „Aber sie kommt. Ganz bestimmt.“