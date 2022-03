Johannespassion zum 350. Todestag

Ein Konzertgottesdienst zum 350. Todestag von Heinrich Schütz findet am Samstag (2. April) um 11 Uhr in St. Marien statt. Die Chorgemeinschaft St. Bartholomäus unter der Leitung von Andreas Blechmann singt die Johannespassion von Heinrich Schütz, begleitet von Larissa Neufeld an der Orgel und Regine Overbeck am Cello. Evangelist ist der aus Kolumbien stammende Sänger Cristian Ramirez. Jesus wird von Philipp Bopp verkörpert. Die Ansprache hält Dr. Ludger Kaulig. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet nach den aktuellen Coronaregeln statt.

Werke des Alters und der Reife

Schütz’ Passionen sind Werke des Alters und der Reife, mit denen eine ganze Musikepoche ihren Abschluss findet, heißt es in der Ankündigung. In einer Bearbeitung von Arnold Mendelssohn sorgt das Zusammenwirken von Continuo und Chor für ein besonders intimes, eindrückliches Hörerlebnis, erfordert aber von den Interpreten eine lupenreine Intonation und perfekte Textverständlichkeit.

Mit dieser Komposition gelingt Schütz eine farbige Darstellung der Passionsgeschichte, die an dramatischer Ausgestaltung der Handlung einzigartig bleibt.

Der Erzähler der Geschichte wird von der Tenor-Stimme eines Evangelisten übernommen, wie es auch später typisch für großen Oratorien wird. Auf das Wesentliche in der Musik konzentriert, erzeugen Chor und Solisten eine starke Wirkung. Gemeinsam erzählen sie beinahe im dramatischen Sinn die Geschichte vom Tod Jesu

Unterhaltung bei der fürstlichen Tafel

Heinrich Schütz gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarocks. Obwohl zunächst zum Organisten ausgebildet, komponierte er nach frühen Madrigalen in italienischer Sprache vor allem Vokalmusik zu deutschen geistlichen Texten – für die Hofgottesdienste ebenso wie zur Unterhaltung bei der fürstlichen Tafel. Als seine Hauptaufgabe sah Schütz allerdings die Bereitstellung von Musik zu außergewöhnlichen Anlässen wie großen Hoffesten oder politischen Ereignissen.

Geboren am 8. Oktober 1585 in Köstritz, wurde Heinrich Schütz zu Lebzeiten als „Vater der modernen Musik“ tituliert. Er lernte die neueste und modernste Musik der damaligen Zeit in Italien kennen und brachte diese Kenntnisse nach Deutschland, wo er das musikalische Schaffen über Generationen hinweg prägte. Bis zu seinem Tod am 16. November 1672 in Dresden schuf der Komponist vorwiegend geistliche Vokalmusik zu lateinischen und deutschen Texten. Den Lebensabend verbrachte Heinrich Schütz in Weißenfels, dem Ort seiner Kindheit. Aus dieser Zeit stammen große Teile seines Lebenswerkes. Schütz starb kurz nach Vollendung des 87. Lebensjahres in Dresden.