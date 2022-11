Johnen und Krause seit 50 Jahren aktiv im Chor

Zwei Jubilare aus Ahlen wurden bei der Matinee des Sängerkreises Emsland am Sonntagvormittag im Ratssaal geehrt. Hans Johnen (Cäcilia-Liedertafel) und Gerhard Krause (MGV Concordia) singen bereits seit 50 Jahren im Chor. Der Vorsitzende des Sängerkreises Emsland, Franz-Josef Börste, der auch Vorsitzender des MGV Concordia ist, begrüßte erstmals den neuen stellvertretenden Bürgermeister Matthias Harman beim Sängerkreis.

Dieser zeigte seine Beziehung zum Gesang auf. „Ich habe vielleicht nicht die beste Singstimme, war aber zur Grundschulzeit im Kirchenchor der St. Bartholomäuskirche“, so Harman: „Heute bin ich noch Messdiener in der syrisch-orthodoxen St.-Georg-Kirche und wenn es die Zeit zulässt, fahre ich gerne nach Dortmund und feuere den BVB an.“

Ungeheure Kraft

Aber ob in der Kirche, im Stadion oder hier im Ratssaal mit dem Chor Tonart Liedertafel aus Stromberg erlebe er immer wieder, welch ungeheure Kraft durch Singen entstehen könne. Wenn auf der Südtribüne in Dortmund die Hymne „You’ll Never Walk Alone“ angestimmt wird und 80 000 Fans mitsingen, bekomme er stets eine Gänsehaut.

Hans Johnen singt seit 50 Jahren bei der Cäcilia-Liedertafel. Foto: Reinhard Baldauf

Matthias Harman war sich sicher: „Musik, Gesang ob alleine oder gemeinsam – am Ende entsteht meistens eine heilende, eine emotionale und vor allem verbindende Kraft.“ Der stellvertretende Bürgermeister lobte den Einsatz aller Jubilarinnen und Jubilare. „Ich finde es großartig mit welcher Ausdauer und Beständigkeit sie alle sich seit Jahrzehnten um das Chorwesen verdient machen. “ Matthias Harman hielt fest, dass dies in heutiger schnelllebiger Zeit alles andere als selbstverständlich sei. „Sie haben sich vor vielen Jahren für den Chorgesang entschieden – und Sie betrachten diese Entscheidung als bindend.“

Bei Festen und Konzerten leisteten die Chöre einen wertvollen Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben dieser Stadt und dieser Region. Matthias Harman: „Dafür danke ich Ihnen im Namen der Stadt Ahlen von Herzen.“