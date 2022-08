Jonas Vienhues folgt auf Michael Scharf

Da der bisherige Sprecher der Ahlener ADFC-Ortsgruppe, Michael Scharf, aus beruflichen Gründen Ahlen verlässt war es notwendig geworden, einen Nachfolger zu wählen. Bei einem Treffen wählten die Mitglieder Jonas Vienhues zum neuen Sprecher. Jonas Vienhues wird laut Mitteilung des ADFC den Schwerpunkt seiner Arbeit auf radverkehrspolitische Belange legen.

Abschlusstour zum Schloss Westerwinkel

Aber auch im touristischen Bereich geht es weiter. Sonntagsradtouren starten jeweils um 10 Uhr an der IKK, Bahnhofstraße. Die Abschlusstour der diesjährigen Saison am 23. Oktober führt zum Schloss Westerwinkel. Touren für 2023 sind in Vorbereitung.

Die Mitglieder besprachen zudem weitere Aktivitäten. So wird die Ortsgruppe mit Unterstützung des Kreisverbands beim Sattelfest am Sonntag (7. August) präsent sein. An jedem vierten Mittwoch eines Monats wird künftig ein offener „Fahrradstammtisch“ im Bürgerzentrum stattfinden. Der erste Termin ist der 24. August um 19 Uhr. Unterstützt wurde das Treffen von Lux van der Zee Vize-Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands Münster.