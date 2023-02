Jubiläum ein Spiegel der Stadtgesellschaft

Identität, Vielfalt und Zusammenhalt − das sollen laut Kulturdezernentin Stephanie Kosbab die Leitworte zum Ahlener Stadtjubiläum sein. In einem Arbeitstreffen im Heimatmuseum tauschten sich die örtlichen Brauchtumsvereine am Dienstagnachmittag darüber aus, wie das 800-Jährige im kommenden Jahr mit Leben gefüllt werden kann.

Das Jubiläum soll sich nicht auf einen zentralen Festakt konzentrieren, sondern bestehende und besondere Veranstaltungen über zwölf Monate hinweg darauf ausgerichtet werden. „Vom Neujahrskonzert bis zum Ahlener Advent“, so Fachbereichsleiter Christoph Wessels, könne alles mit dem 800-Jährigen verknüpft werden. Ein zusätzliches Stadtschützenfest böte sich an. „Auch unser Stadtfest muss einem solchen Jubiläum gerecht werden. Das Ganze soll kein Selbstzweck der Stadtverwaltung sein, sondern ein Spiegel der Stadtgesellschaft.“ Es gebe bei der Planung keine Denkverbote. „Der vorgeschaltete Logo-Wettbewerb hat jedenfalls eine Art Aufbruchstimmung ausgelöst.“ Da auch die Nachbarstadt Beckum 2024 auf ihr 800-Jähriges blickt, könne es bei der einen oder anderen Veranstaltung auch Kooperationen geben, sagte Stephanie Kosbab und nannte konkret ein Konzert der Musikschule. Bezüge gibt es aber auch durch den Arbeitskreis Familienforschung, den Johannes Kohlstedt vertrat.

Filme mit Ahlener Bezug

Nicole Köttendorf teilte mit, dass die Volkshochschule (VHS) wieder einen „Erzählsalon“ und außergewöhnliche Stadtführungen plant: „Mit Schauspielern an markanten Orten, auf jeden Fall auch als Nachtwächterführung.“ In Zusammenarbeit mit dem „Cinema Ahlen“ sollen historische Ahlener Filme wie die „Jahresschauen“ aus den 1960ern oder Spielfilme mit Ahlener Bezug − von „Unter Bauern“ bis „Faking Bullshit“ − aufgeführt werden. Doch auch hier sollen die Vereine eingebunden werden, denn etliche Filmrollen aus Privatbeständen liegen inzwischen digital vor. Beispiele sind die zum 100-Jährigen des TC „Blau-Weiß“ an das Sportarchiv übergebenen Filmschätze oder die Super-8-Werke des Vorhelmer Filmteams aus dem Heimatarchiv in der Alten Mühle. Gaby Moser-Olthoff würde auch gerne alte Handwerkskünste im Heimatmuseum präsentieren und sucht dafür noch passende Akteure.

Dem ehrenamtlichen Denkmalpfleger Bernd Schulze Beerhorst ist es wichtig, dass neben der jüngsten Stadtgeschichte und der Zechen-Ära, die von „Jupp-Foto-Club“ und Bergbautraditionsverein bestens abgedeckt wird, auch die Frühgeschichte in Ausstellungen oder Vorträgen beleuchtet wird. „Beim ,Tag der Archive' hat Kreisarchivar Dr. Knut Langewand einige tolle Exponate gezeigt“, erinnerte er sich. Dieses Material könnte die Grundlage sein, tiefer in die Materie einzusteigen. Der Klassiker „Historische Fotos aus Ahlen“ komme immer sehr gut an und müsse ebenso berücksichtigt werden. Die Verwaltungsvertreter nahmen die Anregungen gerne auf. Ein Kalender, der auch per Internet und „Ahlen-App“ abrufbar sein wird, soll bereits feststehende Termine bündeln, um Dopplungen oder Überschneidungen zu vermeiden. Noch sinnvoller: Vereine könnten sich zusammentun, um gebündelt auf ihre Arbeit hinzuweisen.

Idee für den Denkmaltag

„Wir haben uns da schon etwas überlegt“, verriet Christa Schwab im Namen von Heimatförderkreis, Förderverein „Kulturgut Samson“ sowie der Heimatvereine Vorhelm und Dolberg. Da alle vier Gruppierungen als Nutzer oder Eigentümer von Denkmälern agieren, bestehe die Idee, diese am „Tag des offenen Denkmals“ 2024 zu öffnen und mit einer Route zu verbinden. „Man könnte die Orte per Fahrrad ansteuern oder eine Fahrt mit einer Kutsche anbieten.“ Die Vorstände hätten in dieser Sache bereits zusammengesessen, als Organisatorin soll die städtische Denkmalbeauftragte Nicole Wittkemper-Peilert die Umsetzung prüfen.

Eine ähnliche Verknüpfung von Ausstellungsorten kann sich Gaby Moder-Olthoff auch für den Museumstag 2024 vorstellen. „In den nächsten Wochen wird sich alles konkretisieren“, kündigte Stephanie Kosbab an.