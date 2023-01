Junge Autorinnen präsentieren ihre Texte

Von Mitte September bis zu den Weihnachtsferien wurde im vergangenen Jahr eine weitere Auflage der Schreibwerkstatt durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen konnte mit der Lesung von Auszügen der Abschluss erst am Freitagnachmittag im Café der Stadtbücherei stattfinden.

Elf Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren nahmen an der Schreibwerkstatt teil, die an zehn Dienstagnachmittagen in der Stadtbücherei stattfand. Ein festgelegtes Thema gab es nicht, die Mädchen – Jungen hatten sich nicht angemeldet – konnten ihre Gedanken in Form von Erzählungen in freiem Lauf zu Papier bringen. „Die Hälfte der Kinder war schon vorher mit dabei“, freute sich Kursleiterin und Schriftstellerin Marion Gay, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.

Sie war erstaunt, wie intensiv die jungen Autorinnen ans Werk gingen: „Einige Kinder haben bis zu 50 Seiten geschrieben.“ Die haben dann auch schon zuhause viel geschrieben und ihre Erzählungen in der Schreibwerkstatt weiter verfeinert. In der Bücherei gab es viele Nischen, wohin sich die Mädchen zurückziehen konnten, wie Marion Gay hervorhob.

Feedback für jede Teilnehmerin

Trotzdem spielte auch der Austausch untereinander eine große Rolle, weil alle sich gegenseitig Tipps gegeben haben. Nicht nur das: jede einzelne Autorin bekam so auch ein Feedback auf den eigenen Text.

Die Fantasieerzählung von Inga Tripp war nur ein Beispiel dafür, wie lang die Texte auch bei den jungen Autorinnen werden können. „Ich schreibe eine dreiteilige Fantasieerzählung – vielleicht ist das etwas größenwahnsinnig“, grinste sie. Für sie und auch die vorlesenden Emilia Prosek, Maya Swirblewski und Lucy Bladowski hielt Marion Gay ein großes Lob bereit: „Ihr habt das supertoll gemacht, ich bin begeistert, wie routiniert ihr das macht.“ Man habe gemerkt, dass die jungen Autorinnen viele Bücher gelesen haben.

Dafür, dass die Schreibwerkstatt durchgeführt werden konnte, war das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft verantwortlich. Das Ministerium hat im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Verbandes der Bibliotheken des Landes NRW und des Literaturbüros NRW, die Schreibwerkstatt gefördert.

Die nächste Schreibwerkstatt ist laut Büchereimitarbeiterin Wiebke Wewer schon in Planung und soll Ende März bis zu den Sommerferien gehen. Dafür sind wieder zehn Nachmittage eingeplant.