Junge Gäste berichten über ihr jüdisches Leben

Julia und Steve (l.) gaben den Schülerinnen und Schülern der Q2 einen Einblick in ihr jüdisches Leben in Deutschland.

Viele Menschen in Deutschland kennen persönlich gar keine Juden. Das wollen engagierte jüdische Menschen ändern, indem sie am Projekt „Meet a jew“ teilnehmen. So wie Julia und Steve, die das Städtische Gymnasium besucht haben. Ziel des Projekts ist es zum einen, gegenwärtiges jüdisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen – gerade auch in seiner Vielfalt. Zum anderen finde, so das Städtische Gymnasium in einer Pressemitteilung, durch die Begegnung ein richtiger Dialog statt, der auch dazu beitragen soll, Vorurteilen entgegenzuwirken.

Gespräche in drei Oberstufen-Kursen

Die Chance zum Dialog haben drei Oberstufen-Kurse unter der Leitung von Eva Schlaug, Dominik Gerwens und Tobias Meemann sehr interessiert genutzt. So ging es in dem regen Gespräch unter anderem um die Fragen, was im Judentum gegessen werden darf, welche Feste gefeiert werden und welche verschiedenen Richtungen des Judentums es in Deutschland gibt.

Vor allem aber standen die individuellen Biografien von Julia und Steve, ihre Geschichten, ihre Ängste, ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft im Mittelpunkt einer persönlichen Begegnung, die für alle Teilnehmenden sehr bereichernd war.

Unterschiedliche Ansichten

Diesen Eindruck teilt auch Jennifer Burkowski aus der Q2: „Mich hat besonders beeindruckt, dass die noch ziemlich jungen Referenten schon von vielen Erfahrungen berichten konnten. Ich fand es auch interessant, dass die beiden sich in manchen Ansichten unterschieden haben und verschiedene Geschichten erzählen konnten.“ Dass Julia und Steve ihr Ziel erreicht haben, verdeutlichen die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler. „Die Meet-a-jew-Veranstaltung hat mir besonders gut gefallen, da die beiden Teilnehmenden nur etwas älter als wir selber waren und man sich somit auf einer Wellenlänge unterhalten konnte“, sprach Jennifer Menzetov aus der Q2 für viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.