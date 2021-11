Junge Leute sind zum Anpacken gerne bereit

Ein großer Teil der über 50 Neumitglieder des Heimatvereins Vorhelm nahmen am Kennenlernabend in der Alten Mühle teil.

Erfolgreich die Werbetrommel gerührt hatte der Heimatverein Vorhelm – allen voran Hety Rehbaum – beim Mühlenfest Ende Oktober. Mehr als 50 neue Mitglieder auf einen Schlag waren das beachtliche Ergebnis (wir berichteten). Sie waren am Donnerstagabend zu einem Kennenlernabend in die Alte Mühle eingeladen. Ein großer Teil nahm das Angebot an.

„Vielen Vorhelmern ist gar nicht bekannt, was der Heimatverein alles macht“, sagte Kassierer Ludwig Schulze Everding. Anhand einer Bildpräsentation zeigte er, auf wie vielen Feldern es regelmäßig Aktivitäten gibt: Maibaumaufstellung, Martinsumzug, Volkstrauertag, Plattdeutsche Nachmittage, Vortragsabende, Korbflechtkurse, Trauungen in der Mühle und der Historische Heimatkalender – nur einige Schlagwörter aus dem Jahreskalender. Auch die Wibbeltkapelle, die Route um die Wibbeltsteine, der nachgebaute Strontianitstollen oder das Wulfbertdenkmal seien federführend durch den Heimatverein entstanden. „Dafür brauchen wir aber auch Menschen, die mitmachen. Dieser Verein ist nur so gut wie die Aktiven, die ihn mit Leben füllen“, so Schulze Everding. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den tragischen Verlust von Willi Bücker. Erst nach dessen Tod sei vielen Vorhelmern klar geworden, welch hohes Maß an Organisation bei dem zweiten Vorsitzenden zusammenfloss.

Aktuell 240 Mitglieder

Die schleichende Überalterung und das Schwinden der Mitglieder wolle der Vorstand auf jeden Fall verhindern, sagte Josef Rehbaum, der für die einzelnen Arbeitskreise warb. Umso erfreuter waren die Vorstandsvertreter, dass sich durch die Neueintritte wieder 240 Mitglieder auf der Vereinsliste befinden. Noch am selben Abend erklärten sich einige jüngere Teilnehmer bereit, bei bestimmten Aktivitäten mitanzupacken. Auch Ideen für neue oder andere Aktionen wurde im Laufe einer Diskussion besprochen. Der Vorstand will auch weiterhin Ansprechpartner sein.

Professionelles Equipment im Heimatarchiv

Im Anschluss an die lockere Runde führte Ludwig Schulze Everding noch einige Interessierte ins Obergeschoss der Mühle, wo sich das Heimatarchiv befindet. Mit Staunen nahmen die Neuzugänge auch das technische Equipment zur Kenntnis, das den Archivaren beim Digitalisieren des umfangreichen Archivguts hilft und sogar eine überregionale Vernetzung mit anderen Archiven möglich macht. „So sind wir im ständigen Austausch. Wenn uns zum Beispiel ein bestimmtes Buch fehlt, können wir schauen, ob es vielleicht bei anderen Heimatfreunden zu finden ist“, nannte Schulze Everding ein Beispiel, hielt aber auch nicht hinterm Berg, wie viel Arbeit hinter der Erfassung steckt.