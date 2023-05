Junge Wilde in schwimmenden Kisten

Es ist wieder da, das Badewannenrennen der KLJB (Katholische Landjugendbewegung): „Wir starten damit nach einer gut fünfjährigen Pause am 13. August ab 11 Uhr“, kündigt Frank Boing als Sprecher der Landjugend an. Ort der Wannenregatta ist vor Verings Mühle am Prozessionsweg.

Dabei gibt es drei Disziplinen. Zunächst der Schönheitswettbewerb. „Hier würdigen wir die Kreativität und den Fleiß beim Bau der Badewanne“, erklärt Frank Boing. Ermittelt werden die drei ersten Plätze durch das Zuschauervotum.

200 Meter lange Regattabahn

Richtig spannend ist die nächste Disziplin. Dann geht es auf Zeit. Je zwei Teams nehmen die 200 Meter lange Regattabahn unter die flachen Kiele ihrer Gefährte. „Dabei ist die erste der zwei Bojen als Hindernis zu umrunden, die zweite ist dann die Wendeboje“, führt der Sprecher aus. Dann ist die Mannschaft auf den Zielgraden. Doch vor dem Schluss ist noch mal eine Glocke ohne Hilfsmittel anzuschlagen, die in „nur“ zwei Metern Höhe hängt. Dann wird die Zeit genommen. „Wer allerdings seinen Wettbewerber versenkt oder behindert, wird umgehend disqualifiziert“, warnt Frank Boing.

Und dann gibt es da noch das Chaosrennen. Hier gehen alle Teilnehmenden gleichzeitig an den Start. Wenn es zu viele sein sollten, wird in zwei Rennen gestartet. „Das Besondere ist, dass der Langsamste des Zeitrennens in die Poleposition kommt“, erklärt Frank Boing. Erfahrungsgemäß herrsche schon am Start das Chaos. Dann wird’s an den Wendemarken richtig wild. Auch hier werden die ersten drei Teams belohnt.

Freie Hand bei der Konstruktion

Die Landjugend lässt den Wannenkonstrukteurinnen und -konstrukteuren weitgehend freie Hand. Wichtig ist jedoch, dass keine gefährlichen Stoffe (zum Beispiel Bitumen) verarbeitet werden. Die Konstruktion darf zudem kein Verletzungsrisiko wie scharfe Ecken oder Kanten haben. Die Maße sind Tiefgang maximal 1,30 Meter, maximale Breite der Wanne 1,50 Meter, die der beweglichen Teile 3,50 Meter. Dabei ist es gleich, ob es sich um eine Emaille- oder Zinkwanne handelt. Weitere Bauvorschriften gibt’s bei der Anmeldung. Die Startgebühr beträgt 20 Euro. Anmeldung und weitere Infos über E-Mail kljbahlen@gmail.com.