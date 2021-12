Jungen überholen erstmals die Mädchen

439 Päckchen aus Ahlen sind auf dem Weg, um Kinder in Osteuropa weihnachtlich zu überraschen. Dass es doch noch so viele wurden, ist eine weitere Überraschung.

Es bedurfte der letzten Woche, um doch noch dreistellig zu werden. „Es war bemerkenswert, was plötzlich ging“, freut sich Volker Gottschling. Fakt ist: 439 Geschenke im Schuhkarton sind jetzt auf ihrem Weg. Von Ahlenern gepackt, um Kindern in Krisengebieten in Osteuropa pünktlich zum Weihnachtsfest eine Freude zu bereiten.

„ »Die stecken gerade im Corona-System hoch zehn.« “ Volker Gottschling

Einst über 1000, zeigt die Kurve seit Jahren nach unten. Im 20. Jahr, in dem Kirsten und Volker Gottschling die internationale Aktion der Hilfsorganisation „Geschenke der Hoffnung“ in Ahlen betreuen, standen die Zeichen sogar auf Zweistelligkeit. Warum es anders kam? „Das frage ich mich auch“, antwortet Gottschling. Der letzte Zwischenstand schien doch noch viele zu beflügeln, zu packen. Dass es am Ende rund 100 Geschenkboxen weniger sind als im Vorjahr, erklärt sich der Initiator auch mit den Schulen, die diesmal nicht mitmachten. „Die stecken gerade im Corona-System hoch zehn.“ Andererseits gebe es sicherlich auch treue Spender, die in ihrem direkten Umfeld selbst von der Infektion betroffen seien.

In jedem Karton stecken kleine Überraschungen. Foto: Gottschling

Novum: Erstmals wurden mehr Kartons für Jungen gepackt. Wohl eine Reaktion aus den Vorberichten und der immer wieder gestellten Frage: „Was sollte in den Karton?“ Plötzlich erreichten viele kleine Autos, Bälle und Tischtennisschläger die Annahmestationen.

Die Päckchen sind jetzt auf dem Weg nach Filderstadt in Baden-Württemberg. Hier werden sie ihren Zielgebieten in Osteuropa zugeteilt – Rumänien, Polen, Moldawien und Tschechien.