Jury belohnt jecke Kreativität

Große Freude herrschte bei den Siegerteams nach der Prämierung auf der Bühne der Stadthalle. Erstmal wurde die Prämierung noch am Abend des Rosenmontags vorgenommen.

In Folge der Neuorganisation der tollen Tage wurde auch das Konzept der Prämierung der besten Fußgruppen und Karnevalswagen geändert. Die Ehrungen wurden noch am Abend des Rosenmontags während der Karnevalsparty in der Stadthalle vorgenommen.

Der Rosenmontagsumzug hielt für die Jecken am Straßenrand insgesamt 37 Zugnummern bereit, die es der Jury nicht einfach machten, die besten Platzierungen vorzunehmen. Der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) hatte sich dazu entschieden, die Jury mit den Präsidenten der einzelnen Vereine zu besetzen. „Wir werden aber sicher auch hier weiter am Konzept feilen“, will der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley noch einmal die frisch gemachten Erfahrungen diskutieren.

Preisgelder für die Sieger

Jeweils wurden die drei besten Fußgruppen und Karnevalswagen prämiert. Bei den Fußgruppen bekamen die ACC-Fußgruppe als „Lustige Puppenspieler“ vor der Fußgruppe der Schwarz-Gelbe Funken und der Fußgruppe von Innosozial mit dem Thema „Entfalte dein Potential“ die meisten Stimmen. Der Mottowagen von Nord-West-Humor zu den städtischen Finanzen erhielt von der Jury die meisten Stimmen vor den Drachen der Schwarz-Gelben Funken und dem Gemeinschaftswagen von der KG Nett un Oerdlik.

Die ACC-Puppenspieler belegten den ersten Platz bei den Fußgruppen. Foto: Ralf Steinhorst

Für die Platzierungen waren jeweils 150 Euro für die Sieger, 100 Euro für die Zweitplatzierten und 50 Euro für die Drittplatzierten von Stadt und BAS ausgelobt. Gegenüber unserer Redaktion kündigte BAS-Vorsitzender Andreas Lerley an, dass das restliche Wurfmaterial in Abstimmung mit der Stadt gespendet werde.