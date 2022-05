JZ Ost wichtiger Fixpunkt

Junge Menschen im Jugendhilfeausschuss: Das ist sinnvoll. Sie plädierten in der jüngsten Sitzung des Gremiums leidenschaftlich für eine Sanierung des Jugendzentrums Ost.

Das Jugendzentrum Ost ist und war für Generationen von Kindern und Jugendlichen im Südosten ein Anlaufpunkt. Aber das Haus ist in die Jahre gekommen und braucht dringend eine Auffrischung.

Das Jugendzentrum Ost ist in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig – ein Befund, den schon eine Sozialraumanalyse im Januar 2020 ganz deutlich zutage förderte. In diese Kerbe stießen nun auch einige junge Ahlener, die am Montag zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses gekommen waren.

Sie bestätigten aber auch, was die Sozialwissenschaftlerin Madlen Preuß damals ebenso festgestellt hatte: Das Jugendzentrum ist eine zentrale Größe im Süd-Osten. Aus diesem Grunde machten sich die jungen Menschen für eine Renovierung der Einrichtung aus dem Jahr 1983 stark.

Bausubstanz arg mitgenommen

Unterstützung erhielten sie dabei von Sibylle Kordes und Urim Kodzadziku, die beide seit vielen Jahren in der Einrichtung tätig sind. „Wir wollen, dass das Haus ein Fixpunkt bleibt und auch in Zukunft attraktiv aufgestellt ist“, so Urim Kodzadziku. Die Bausubstanz sei jedoch teils arg mitgenommen, der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf offensichtlich. Begrüßen würden eine Renovierung vor allem die wöchentlich 164 Stammbesucherinnen und -besucher: „Ohne Jugendzentrum würde ich mich im Stadtteil nicht wohlfühlen“, brachte es einer von ihnen auf den Punkt. „Wir müssen bleiben“, betonte auch Sibylle Kordes, die darauf hinwies, dass sie einige Gäste des Jugendzentrums kennt, seitdem sie laufen können.

Blick ins Innere. Der Kicker ist beliebt. Aber alles in allem dürfte es hier drin auch moderner werden. Foto: Ulrich Gösmann

Offene Worte, die bei Ausschussmitgliedern und Verwaltung durchaus Anklang fanden. „Ihr habt eine Sensorfunktion und sagt uns, wo der Schuh drückt“, verdeutlichte Schul-, Kultur- und Sozialdezernentin Stephanie Kosbab.

Die Gelegenheit, den Ausschussmitgliedern Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Projektideen zu präsentieren bietet das Format „Junge Menschen im Jugendhilfeausschuss“ bereits seit September 2019. Der jetzige Besuch war jedoch der erste nach einer langen coronabedingten Zwangspause. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in jeder Sitzung Jugendliche zu hören“, richtete Ausschussvorsitzende Gabi Duhme (SPD) den Blick in die Zukunft, wo junge Leute im Jugendhilfeausschuss wieder ein fester Bestandteil sein sollen.