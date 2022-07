KAB-Radler auf den Spuren der Gründer von Rinkerode

Heimatkundlichen Geschichtsunterricht erhielten die Radfahrer der KAB-Gruppe „Aktiv ab 50“ in diesen Tagen bei ihrer Tour nach Rinkerode.

Bei idealem Wetter trafen sich in diesen Tagen rund 30 Radfahrer zur Ganztagesfahrt am Pfarrheim St. Pankratius. Ziel der KAB-Gruppe „Aktiv ab 50“ war das zum Golddorf des Münsterlandes – Rinkerode.

Die Fahrt führte zunächst durch die Bauerschaft Jönsthövel und den Bürgerwald nach Sendenhorst. Weiter ging es durch die Alst nach Albersloh zur Werse. Dort folgte die erste Pause, bevor es über den Werseradweg zum Ziel nach Rinkerode ging.

Im Biergarten des Hotels Lohmann stärkten sich die Radfahrer mit einem schmackhaften Mittagessen. Danach schloss sich der Vorsitzende des Heimatvereins Everswinkel der Radfahrergruppe an. Am örtlichen Heimathaus bekamen die Radfahrer aus Vorhelm einen Überblick über die Geschichte der ca. 4000 Einwohner zählenden Gemeinde. „Vor 900 begann die Besiedlung im südlichen Davertwald“, beschrieb der Heimatfreund. „Sie ging vom Bispinghof, dem heutigen Haus Bisping, und vom Pröbstinghof, dem heutigen Pfarrzentrum, aus.“ Um 1170 sei die Erstnennung des Ortes „Rinkerrode“ erfolgt, 1250 wurde die dortige Pfarrei erstmals genannt.

Davert – einer der größten Waldbezirke in Deutschland

In Begleitung des Heimatvereins wurden die Teilnehmer durch die umliegenden Bereiche der Gemeinde geführt. Über einen Weg durch einen der größten Waldbezirke in Deutschland, die Davert, erreichten die Teilnehmer die heute in Privatbesitz befindlichen Wasserschlösser Haus Borg und Haus Bisping. Diese beiden Wasserschlösser hängen eng mit der Gründungsgeschichte der Gemeinde zusammen. Auf dem Haus Bisping wurde im Jahr 1606 der Fürstbischof Bernhard von Galen geboren.

Von Rinkerode führte die Fahrt weiter nach Drensteinfurt. Im Mops-Garten war der Kaffeetisch gedeckt. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen fuhren die Radfahrer wieder mach Vorhelm zurück. Am frühen Abend trafen sie nach einer 63 Kilometer langen Strecke gut gelaunt mit vielen Gesprächen und guten Eindrücken in Vorhelm wieder ein.